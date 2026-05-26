Samsung, questo smartphone top crolla di prezzo: occasione irripetibile

Il Galaxy A57 è in offerta al minimo storico e puoi richiedere in omaggio le cuffie Bluetooth top di gamma. Scopri come funziona l'offerta e le caratteristiche tecniche.

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Una delle ultime novità lanciate da Samsung nel mercato mobile è il Galaxy A57, telefono che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Modello con una scheda tecnica molto interessante, soprattutto per chi non vuole spendere cifre esorbitanti per un telefono prestazionale. La notizia più importante, però, è l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 25% presente in pagina risparmi ben 150 euro e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, in modo da alleggerire la spesa iniziale. Inoltre, registrando l’acquisto sul sito di Samsung puoi anche richiedere in omaggio le cuffie Galaxy Buds3 FE dal valore commerciale superiore ai 100 euro. Una doppia promo che non devi farti scappare: dura solamente poco tempo.

Galaxy A57

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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

La qualità Samsung a un prezzo mai visto prima. Solo per pochissimo trovi il Galaxy A57 a un prezzo di 449 euro, con uno sconto del 25% su quello di listino. Sul sito di e-commerce si tratta del minimo storico e risparmi ben 150 euro. Per un telefono lanciato sul mercato da pochissimo tempo si tratta di un’ottima occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Come detto, si tratta di una doppia promo. Oltre allo sconto di cui abbiamo già detto, puoi richiedere in regalo le cuffie Bluetooth Galaxy Buds3 FE dal valore commerciale superiore ai 100 euro. Basta registrare l’acquisto sul sito del produttore.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy A57

Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Rinnovato nel design e anche nelle prestazioni. Il Galaxy A57 si presenta con uno spessore inferiore rispetto ai modelli precedenti e con un profilo leggermente differente. Ancora più elegante e comodo da utilizzare. Anche sotto il profilo tecnico le novità sono interessanti. Partiamo dal primo elemento che spicca: lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1680 progettato appositamente per questo dispositivo e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Samsung ha puntato anche sul comparto fotografico e non a caso nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Una soluzione versatile che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione e di registrare video professionali. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

Non manca una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e che non ti tradisce nei momenti più importanti. Supporta anche la ricarica rapida. Infine, Samsung ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per almeno 6 generazioni. Cosa vuol dire? Che non bisognerà cambiare lo smartphone dopo un paio di anni perché in balia dei problemi di sicurezza.

Galaxy A57