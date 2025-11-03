Galaxy A56, prezzo in picchiata: sconto esagerato e minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smartphone di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 36% e risparmi quasi 150 euro. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Inizio di settimana scoppiettante su Amazon. Sul sito di e-commerce troviamo nuove promo che inaugurano al meglio la settimana e a catturare l’attenzione è soprattutto il Galaxy A56, smartphone top lanciato quest’anno da Samsung e che nell’ultimo periodo è uno dei più acquistati su Amazon. Il merito è anche dell’ottima promo con lo sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 140 euro su quello di listino. Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti sfuggire per uno dei migliori telefoni che trovi oggi sul mercato nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro.

Il Galaxy A56 si caratterizza per una scheda tecnica molto interessante e che si basa su componenti di ultima generazione. Come ad esempio lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime le prestazioni grazie al processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, mentre il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Non manca una batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono completo e da oggi a un prezzo eccezionale.

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Se sei alla ricerca di un telefono che abbina a una scheda tecnica da top di gamma un prezzo alla portata di molti, il Galaxy A56 è esattamente quello che fa per te. Per questo smartphone Samsung ha optato per componenti di ultima generazione e lo ha dotato anche di strumenti avanzati che sfruttano l’intelligenza artificiale.

La scheda tecnica del Galaxy A56 si basa su uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1580 progettato appositamente per questo modello, supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Non da meno il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Un sistema versatile e che ti permette di scattare foto e registrare video di ottima qualità in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 12 megapixel. Gli algoritmi di intelligenza artificiale di Samsung ti aiutano anche negli scatti notturni.

La scheda tecnica si completa con una batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni. Chiudiamo con qualche caratteristica molto utile: Samsung ha assicurato che il Galaxy A56 riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e gli update di sicurezza per sei anni. In questo modo il telefono sarà sempre come nuovo.

