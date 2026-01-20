Galaxy A56, prezzo in picchiata con lo sconto Amazon: minimo storico

Da oggi trovi il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 33% e risparmi 130 euro su quello di listino. Schermo super fluido, ottimo processore e fotocamera da 50 megapixel.

Samsung newsroom

In un’ipotetica classifica tra i migliori smartphone medio di gamma e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Galaxy A56 si posiziona nelle primissime posizioni. Il merito è di Samsung che per questo telefono ha scelto componenti di fascia alta che assicurano prestazioni elevate, come ad esempio il processore Exynos ottimizzato appositamente per questo telefono. Schermo super fluido e con colori realistici, comparto fotografico professionale e una batteria che dura tutto il giorno. Il telefono perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate, ma allo stesso tempo è alla ricerca di uno smartphone prestazionale.

Oggi, però, non siamo qui a decantare le lodi del Galaxy A56, bensì per parlare della promo disponibile su Amazon. Da oggi, infatti, lo torvi con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo modello e approfitti di una super occasione. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima occasione per lo smartphone top di Samsung. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy A56 a un prezzo di 267,90 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e di una delle migliori promo di tutto il web. Acquistandolo oggi risparmi ben 130 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A56 è il classico smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, sempre più presidiata dai brand. Samsung ha fatto un ottimo lavoro, realizzando un telefono che non è solo performante, ma anche affidabile e che dura nel tempo. Infatti, il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei anni.

Passando alle caratteristiche tecniche, il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display. Il Galaxy A56 è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido con le app che utilizzi maggiormente, dai videogame ai social. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 1580 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Nella parte posteriore è presente un ottimo comparto fotografico. Si basa su un sensore principale da 50 megapixel ed è supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche di funzioni avanzate e di algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a rendere le foto perfette, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e supporta la ricarica rapida. Il Galaxy A56 è dotato anche di funzioni intelligenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come la possibilità di fare ricerche veloci partendo dalle immagini.

