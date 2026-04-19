Galaxy A56, il prezzo crolla al minimo storico: va comprato subito

Lo smartphone top di Samsung è in offerta al minimo storico e risparmi più di 100 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore ad alte prestazioni e una batteria da 5000 mAh.

Samsung newsroom

Torna in offerta uno dei telefoni più amati e più acquistati dagli utenti. Parliamo del Galaxy A56, smartphone di Samsung che si posiziona tra i top e i medio di gamma, e che da oggi troviamo con un ottimo sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo immersivo da 6,7 pollici, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Un’occasione che non devi farti scappare: approfittane subito

Galaxy A56

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Galaxy A56. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile in offerta a un prezzo di 290 euro, con uno sconto del 27% che ti fa approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto supera i 100 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire.

Galaxy A56

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Con il Galaxy A56 Samsung ha fatto un ottimo lavoro, scegliendo componenti tecniche performanti e affidabili.

Lo smartphone si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca trova posto un processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per salvare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è di buon livello. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Una soluzione completa e versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento al sensore frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh con arrivi a fine giornata senza troppi patemi e che si ricarica anche abbastanza velocemente. Non mancano alcune funzioni AI avanzate che ti aiutano a effettuare ricerche sul web. A questo prezzo è un affare che non puoi farti sfuggire.

Galaxy A56