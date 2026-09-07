Galaxy A56, prezzo in picchiata e prezzo stracciato: occasione per tutti

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Il Galaxy A56 è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico di quest'ultimo periodo. Ottime prestazioni e batteria a lunga durata.

Samsung newsroom

Il re indiscusso della fascia media, da oggi a un prezzo mai visto prima. Uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova settimana è il Galaxy A56, smartphone medio di gamma di Samsung disponibile in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di poco superiore ai 110 euro. Parliamo di un telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma che resta ancora attuale sia grazie alle componenti scelte dal produttore sudcoreano sia per gli aggiornamenti continui. Un telefono che basa la scheda tecnica su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore di livello altissimo. Un vero affare da non farsi sfuggire: le scorte sono limitate.

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Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta lampo disponibile oggi il Galaxy A56 diventa un vero best-buy. Grazie allo sconto del 28% il prezzo scende a 285 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando effettui l’acquisto.

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Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Un telefono che non tradisce le aspettative. Il Galaxy A56 è un modello che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e grazie all’offerta di oggi diventa accessibile a molti.

Lo smartphone basa la propria scheda tecnica su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD. Ottimo per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio e con una luminosità elevata per renderlo visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1580 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi con il multitasking e supporta qualsiasi applicazione.

Il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel. Tre obiettivi che lavorano bene insieme e che permettono di scattare ottime foto in qualsiasi ambiente, anche quando c’è poca luce. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

La batteria è una garanzia: la capacità di 5000 mAh permette di completare un’intera giornata senza troppi problemi. Chiudiamo con delle info molto utili: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti di sicurezza per ben sei generazioni. Questo vuol dire che il telefono non risulterà obsoleto e non lo dovrai cambiare dopo pochissimo tempo.

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