Il Galaxy A56 è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 100 euro. Schermo da 6,7 pollici, processore Exynos e tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Samsung

L’occasione del giorno se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Su Amazon trovi il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e approfitti di un’ottima occasione. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, anche se alcune componenti sono di livello superiore. Affidabile e prestazionale, basa la scheda tecnica su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate elevato, processore Exynos che assicura buone prestazioni e nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono completo da oggi disponibile a un ottimo prezzo.

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Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per lo smartphone top di Samsung. Da oggi è disponibile su Amazon al prezzo tondo di 290 euro con uno sconto del 27% su quello di listini. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone su cui puoi fare affidamento in ogni momento della giornata. Il Galaxy A56 è un vero telefono top e lo dimostra nell’utilizzo giornaliero. Affidabile, prestazionale e realizzato con ottima cura. E la scheda tecnica ce lo dimostra.

Il telefono si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende l’utilizzo molto più scorrevole con le app più usate. Le dimensioni extra large lo rendono adatto anche alla visione di film e serie TV. Le prestazioni non sono certo un problema e il merito è del processore Exynos 1580 prodotto da Samsung e ottimizzato proprio per questo dispositivo. A supporto hai anche 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’installare tutte le app che vuoi e nel salvare foto e video.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un obiettivo macro da 5 megapixel. Un comparto fotografico valido e versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 12 megapixel.

Non può mancare un’ottima batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei generazione, insieme agli aggiornamenti di sicurezza. Questo vuol dire che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo pochi anni.

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