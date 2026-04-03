Galaxy A56, crolla il prezzo dello smartphone top: costa pochissimo
Offerta speciale su Amazon per lo smartphone top di Samsung: solo oggi risparmi centinaia di euro. Schermo super fluido, fotocamera da 50 megapixel e batteria che dura per tutto il giorno.
Nella sua lineup di smartphone, Samsung offre anche telefoni che si posizionano tra i medio e i top di gamma e dotati di un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, soprattutto quando li troviamo in offerta. Come capita oggi con il Galaxy A56, disponibile su Amazon con un super sconto del 28% che fa scendere il prezzo a soli 286,90 euro. Il risparmio netto è di ben 110 euro e si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce. Un’occasione lampo che non devi farti scappare: come tutte le offerte di Pasqua può terminare da un momento all’altro. Non perdere tempo e clicca sul link per accedere direttamente all’offerta.
La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, abbiamo come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità.
Uno smartphone che paghi quanto un medio di gamma, ma che assicura prestazioni top. Il Galaxy A56 è quanto di meglio tu possa trovare oggi sul mercato in questa fascia di prezzo e per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica.
Partiamo dallo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social network. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos ottimizzato appositamente per questo smartphone con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.
Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla selfie camera da 12 megapixel. Un sistema fotografico che assicura ottimi video e immagini in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.
Per chiudere, troviamo una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e la ricarichi anche abbastanza velocemente grazie alla ricarica rapida.
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