Galaxy A56 in offerta: prezzo in picchiata e minimo storico

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Lo smartphone di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico. Schermo super fluido e ottime prestazioni.

Samsung newsroom

Una delle migliori soluzioni disponibili oggi per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile e che assicuri ottime prestazioni. Il protagonista è il Galaxy A56, telefono medio di gamma che strizza l’occhio agli smartphone di fascia superiore. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 28% e il prezzo scende di 110 euro, e puoi approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo smartphone è dotato di componenti di ottima qualità, come lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici che assicura massima fluidità nell’utilizzo quotidiano e dimensioni extra-large per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono una sicurezza e la tripla fotocamera posteriore è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo. Farsi scappare questa opportunità sarebbe un grave errore.

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Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A56 in offerta a un prezzo di 287 euro con uno sconto del 28% su quello di listino. Per questo telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e il risparmio netto è di poco più di 110 euro. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Affidabile, con ottime prestazioni e con una durata della batteria che può superare le ventiquattro ore. Il Galaxy A56 è il telefono perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo funzionale e performante.

La scheda tecnica si basa su un ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con i videogame e le app social. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1580 realizzato direttamente da Amazon e ottimizzato per questo telefono. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti di questo dispositivo è sicuramente il comparto fotografico, soprattutto in relazione a quanto spendi. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e fotocamera macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, è disponibile un sensore frontale da 12 megapixel. Non mancano filtri e sistema di intelligenza artificiale che ti aiutano nella fase di editing.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno anche con un utilizzo intensivo. Chiudiamo con un’info molto utile: Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei anni, e lo stesso vale per quelli di sicurezza. Questo vuol dire che il telefono riceverà strumenti e nuove funzioni anche dopo 3-4 anni dall’acquisto.

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