Galaxy A56, offerta speciale su Amazon: il prezzo sprofonda

Se stai cercando uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che sappia assicurare prestazioni top, il Galaxy A56 disponibile da oggi in offerta su Amazon è il modello che fa per te. Il telefono, infatti, è protagonista di una delle migliori occasioni della giornata: lo trovi con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 288 euro, con un risparmio netto che sfiora i 120 euro rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un ottimo affare per un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti.

La disponibilità dello smartphone è immediata: acquistandolo oggi lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono ben quattordici, in modo da testare tutte le funzioni e le caratteristiche di questo ottimo smartphone di Samsung.

Il Galaxy A56 rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato per chi è alla ricerca di un telefono che sia affidabile e che allo stesso tempo assicuri prestazioni top senza spendere cifre esagerate. Samsung ha fatto un ottimo lavoro dotando il dispositivo di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello e con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di ottima qualità. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 mmegapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e obiettivo macro da 5 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema fotografico di ottima qualità e che permette di scattare foto e registrare video perfetti in qualsiasi situazione.

La batteria è un altro dei punti forti dello smartphone: capacità di 5.000 mAh e dura per tutto il giorno. Chiudiamo con qualche info utile: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di update di sicurezza. Questo permetto al telefono di poter essere utilizzato per molti anni senza nessun tipo di problema.

