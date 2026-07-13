Galaxy A56, il prezzo scende al minimo storico: sconto mai visto prima
Prezzo speciale per il Galaxy A56: lo smartphone di Samsung è disponibile con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre.
Prezzo speciale e minimo storico per il Galaxy A56. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è uno dei protagonisti del giorno grazie all’offerta Amazon che fa scendere il prezzo del 30%. Approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il telefono si posiziona in quella fascia intermedia tra i medio e i top di gamma sempre più presidiata dai produttori. Uno degli elementi che cattura subito l’attenzione è il display Super AMOLED da ben 6,7 pollici ad alta risoluzione, così come la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Ottima anche la batteria che ti accompagna per tutto il giorno.
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Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon
Da oggi trovi il Galaxy A56 di Samsung in promo con uno sconto del 30% e il prezzo scende a 320,76 euro al mese. Il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo.
La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando il telefono viene consegnato.
Galaxy A56: le caratteristiche tecniche
Il perfetto smartphone medio di gamma. Con il Galaxy A56 Samsung ha fatto un ottimo lavoro, dotando il telefono di componenti affidabili e che assicura ottime prestazioni, soprattutto in relazione al prezzo a cui è disponibile oggi.
La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende il telefono anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni extra large del display lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto hai anche 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.
Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento anche alla fotocamera selfie da 12 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche di filtri personalizzati e di strumenti per l’editing semplici da utilizzare.
La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e per sei anni gli update di sicurezza. Questo vuol dire che non dovrai cambiare il telefono dopo un paio di anni perché obsoleto.
Ecco altri 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon.
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