Galaxy A56, con lo sconto Amazon il prezzo cola a picco: minimo storico

Lo smartphone top di Samsung è in offerta con uno sconto del 33% e al minimo storico. Schermo da 6,7 pollici, ottime prestazioni e una batteria da 5000 mAh.

Samsung newsroom

Ci sono alcuni smartphone di Samsung che non tutti conoscono, ma che in realtà hanno le stesse qualità e la stessa affidabilità dei vari Galaxy S25 o Galaxy Z Flip. Parliamo dei telefoni della gamma Galaxy A, smartphone progettati per la fascia medio alta del mercato e che offrono anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come nel caso del Galaxy A56, smartphone lanciato sul mercato in questo 2025 e che ha fatto molto parlare di sé per le ottime componenti scelte da Samsung. Un telefono con una scheda tecnica equilibrata e che assicura ottime prestazioni, anche grazie al processore Exynos e alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche dello smartphone, bensì dell’ottima promo disponibile su Amazon in vista del Natale. Lo smartphone, infatti, è disponibile al minimo storico con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo. Risparmi ben 300 euro e fai un super affare. Se non vuoi spendere cifre esagerate e allo stesso tempo sei alla ricerca di un telefono performante, questa è una delle migliori offerte che trovi su tutto il web. Non perdere tempo e approfittane in vista del Natale.

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle irresistibili. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A56 in promo a un prezzo di 268,40 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello consigliato. Per lo smartphone top di Samsung si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutte il web. Acquistandolo oggi risparmi ben 130 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi anche nel giro di un paio di giorni (sicuramente prima di Natale). Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non perdere tempo e approfitta immediatamente di questa super occasione

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A56 è uno smartphone che si posiziona nella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma. Un telefono che segue la filosofia Samsung: telefoni realizzati con grande cura, affidabili e con ottime caratteristiche tecniche.

Per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. Lo smartphone è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos 1580 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Il processore è ottimizzato appositamente per questo smartphone.

Anche il comparto fotografico è tutt’altro che da disprezzare. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi sfruttare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Samsung ha sviluppato anche algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano sia durante la fasce di scatto sia nell’editing fotografico in modo da rendere perfetta ogni immagine e ogni video.

Un’altra peculiarità di questo smartphone è l’assistenza assicurata da Samsung nei prossimi anni. Infatti, lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei generazione e ha promesso update di sicurezza per sei anni. Chiudiamo con l‘ottima batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

