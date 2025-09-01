Galaxy A56, prezzo crollato con lo sconto lampo di Amazon

Il Galaxy A56 di Samsung è in promo al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED e fotocamera da 50 megapixel.

Samsung newsroom

Settembre non poteva cominciare in modo migliore: da oggi su Amazon troviamo il Galaxy A56 in promo al minimo storico grazie allo sconto del 36% che fa risparmiare quasi 200 euro. Si tratta di una promo esclusiva di Amazon che non devi assolutamente farti scappare: al momento è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare online. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 63,99 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy A56 è stato lanciato sul mercato da pochi mesi e rappresenta alla perfezione il concetto di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dotato di componenti di ultima generazione che assicurano ottime prestazioni, permette anche di scattare ottime foto e di vedere i contenuti video alla massima risoluzione grazie allo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici. Non manca, infine, una batteria da ben 5000mAh che dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio: approfittane subito.m

Galaxy A56

Galaxy A56

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo esclusiva di Amazon irrinunciabile. Da oggi trovi il Galaxy A56, ultima versione dello smartphone top di Samsung, in promo con uno sconto del 36% e il prezzo crolla a 319,95 euro, con un risparmio netto di quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 63,99 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Se hai un vecchio smartphone puoi utilizzare il servizio Recommerce: valuta il tuo dispositivo e ottieni il valore di permuta stimato direttamente sul conto corrente.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo dell’azienda sud-coreana.

Galaxy A56

Galaxy A56

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Un telefono pronto ad affrontare qualsiasi sfida e che assicura prestazioni decisamente superiori alla media. Il Galaxy A56 è quanto di meglio puoi trovare nella fascia di prezzo di poco superiore ai 300 euro grazie alla promo disponibile oggi su Amazon.

La scheda tecnica mostra la bontà del dispositivo. Si parte con un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni extra large per utilizzarlo anche per vedere film e serie TV. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore Exynos 1580 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non tradisce le attese. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e una macro camera da 5 megapixel. La selfie camera, invece, è da 12 megapixel. Assicura scatti e video professionali e grazie al supporto dell’intelligenza artificiale puoi editare velocemente qualsiasi contenuto.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per 6 generazioni e fino a 6 anni di update di sicurezza. In questo modo non sarai costretto a cambiare il telefono dopo un paio di anni.

Galaxy A56

Galaxy A56