Galaxy A56, con lo sconto di oggi il prezzo crolla al minimo storico

Sconto importante per il Galaxy A56. Solo per oggi è disponibile al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro. Non perdere questa occasione: può terminare da un momento all'altro.

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Torna in promo su Amazon il Galaxy A56, smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e considerato da molti uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo. Il merito è anche dello sconto del 25% che trovi da oggi sulla pagina prodotto che ti permette di risparmiare poco più di 100 euro sul prezzo consigliato. Un ottimo telefono a un prezzo mai visto prima: difficile trovare di meglio. Per capire la bontà dello smartphone basta vedere la scheda tecnica: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale professionale e una batteria a lunga durata. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Galaxy A56

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Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Galaxy A56. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 308,50 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità di questo smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Devi approfittarne immediatamente, la promo può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A56

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A56 è uno degli smartphone più riusciti di Samsung degli ultimi anni. Un telefono affidabile e che assicura ottime prestazioni grazie a un processore ottimizzato appositamente per questo modello. Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Un display immersivo e che grazie alla tecnologia Vision Booster è visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1580 realizzato direttamente da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e da 125 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è un altro dei punti forti del dispositivo, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e obiettivo macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile e che ti permette di scattare ottime immagini e registrare video professionali in ogni momento situazione, anche quando c’è poca luce. A supporto hai anche le funzioni AI che migliorano istantaneamente qualsiasi foto.

La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta: dura per tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire.

Galaxy A56