Galaxy A56 con lo sconto di Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 30% e approfitti del minimo storico. Schermo Super AMOLED, ottimo processore e fotocamera principale da 50 MP.

Tutti conoscono Samsung per i suoi smartphone top di gamma Galaxy S, ma il produttore sud-coreano in questi anni ha lanciato sul mercato altri modelli molto interessanti e soprattutto più economici. Uno degli ultimi è il Galaxy A56, telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che da oggi è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 30% che ti fa risparmiare 120 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis.

Il Galaxy A56 è un telefono equilibrato che assicura buone prestazioni e che scatta delle belle foto grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. Uno smartphone dotato anche di una super batteria che dura per tutto il giorno. Non finisce qui: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e quelli di sicurezza per ben sei anni, alzando lo standard in questa fascia di prezzo. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy A56 di Samsung in offerta con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 278,20 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Per il telefono del produttore sud-coreano si tratta di un’ottima opportunità e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out, mentre il risparmio netto è di 120 euro sul prezzo consigliato.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Il periodo di reso è esteso fino al 15 gennaio 2026 come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo sul sito di e-commerce.

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro. Il Galaxy A56 è la soluzione di Samsung per tutti coloro che sono alla ricerca di un telefono affidabile, prestazionale e con un telefono che non superi i 300 euro.

La bontà del telefono la si intuisce immediatamente, basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che alza l’asticella rispetto alla concorrenza: il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos 1580 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per supportare tutte le app che utilizzi maggiormente.

Anche il comparto fotografico è di ottima qualità. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. A supporto hai tante modalità di scatto che sfruttano avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e che rendono più semplice scattare immagini perfette in qualsiasi situazione.

La batteria è da 5000 mAh e ti assicura un’autonomia che copre tutto il giorno con un utilizzo intensivo. Per chiudere, Samsung ha annunciato che questo smartphone riceverà gli aggiornamento del sistema operativo, delle funzionalità e di sicurezza per ben sei generazioni. Questo vuol dire che non sarete costretti a cambiare telefono dopo solamente due anni.

