Galaxy A56, prezzo sprofonda con lo sconto Amazon: minimo storico

Lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 32% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Scopri caratteristiche e prezzo.

Per acquistare uno smartphone Samsung affidabile e che assicura prestazioni top non è necessario spendere delle cifre esagerate, ma l’importante è conoscere i giusti modelli e approfittare delle giuste promo. Come quella disponibile da oggi su Amazon per il Galaxy A56, modello che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e uscito sul mercato da pochi mesi. Un telefono che con le sue caratteristiche è riuscito a conquistare la fiducia di migliaia di utenti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

Come detto, a catturare l’attenzione oggi è soprattutto la promo disponibile su Amazon. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Un’occasione speciale che non devi assolutamente farti scappare per uno dei telefoni più amati dagli utenti nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro.

Galaxy A56

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon il Galaxy A56 è disponibile a un prezzo di 269,90 euro con uno sconto del 32% su quello di listino. Per lo smartphone top di Samsung si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfitta di questa occasione.

Galaxy A56

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità Samsung a un prezzo alla portata di molti. Il Galaxy A56 è la scelta ideale per chi non vuole spendere delle cifre esagerate, ma allo stesso tempo vuole un telefono che assicuri ottime caratteristiche.

Per capire la bontà dello smartphone Samsung basta vedere la scheda tecnica. Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è lo schermo. Samsung ha optato per un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità è elevata e lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1580 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di ottima qualità, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamera che assicura ottimi scatti e video perfetti anche quando c’è poca luce.

La batteria è da 5000 mAh e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Chiudiamo con qualche info utile. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e update di sicurezza per i prossimi sei anni. Cosa vuol dire? Che non sarà necessario cambiare il telefono solo dopo due anni perché non è più aggiornato. Infine, Samsung ha dotato lo smartphone anche di alcune funzioni di intelligenza artificiale molto utili nella vita di tutti i giorni. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo veramente unico.

Galaxy A56