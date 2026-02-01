Galaxy A56, prezzo in picchiata con lo sconto Amazon: offerta shock

Lo smartphone di Samsung è in offerta con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Torna in offerta uno dei telefoni più apprezzati e acquistati in questi ultimi mesi. Parliamo del Galaxy A56, telefono di Samsung che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, sempre più presidiata e contesa dai produttori. Questo smartphone di Samsung è dotato di componenti molto interessanti, ma la caratteristica più importante di oggi è sicuramente il prezzo. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Un ‘occasione da non farsi sfuggire e che ti permette di fare un ottimo affare.

Il Galaxy A56, oltre ad assicurare ottime prestazioni, è realizzato anche con molta cura ed è affidabile. Un telefono progettato per durare nel tempo e che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazione. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, un processore Exynos di ultima generazione, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo smartphone top di Samsung. Il Galaxy A56 è in offerta su Amazon a soli 274 euro grazie allo sconto del 31% presente nella pagina prodotto. Il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini di Amazon e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa ottima opportunità, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A56: le caratteristiche tecniche

Un telefono progettato per chi vuole prestazioni top, ma non vuole spendere cifre esagerate. Il Galaxy A56 è quanto di meglio tu possa trovare nella fascia tra i 250 e i 300 euro.

Partiamo nell’analizzare la scheda tecnica. Il primo elemento che salta all’occhio è il display. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità tocca un picco elevato che la rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos 1580 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare qualsiasi tipologia di applicazione.

Samsung ha puntato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel. Un sistema fotografico completo e che si adatta a qualsiasi situazione, anche grazie alle tecnologie sviluppate da Samsung e che migliorano la qualità degli scatti e dei video. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia: assicura un’autonomia per tutto il giorno anche dopo un utilizzo intenso. Chiudiamo, infine, con delle info molto importanti. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben sei generazioni, mentre la copertura degli update di sicurezza sarà di sei anni.

