Galaxy A55, crolla il prezzo con l'offerta Amazon: minimo storico

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, troviamo in promo il Galaxy A55, telefono di Samsung che posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che trovi a un prezzo mai visto prima. Un’occasione irripetibile che ti fa risparmiare quasi 200 euro (sconto del 38%) e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Un vero affare per uno dei migliori telefoni disponibili oggi nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro.

Il Galaxy A55 è un telefono versatile e affidabile con all’interno componenti di ultima generazione. Il lavoro di ottimizzazione software e hardware da parte di Samsung è veramente ottimo e lo si intuisce fin dal primo utilizzo. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,6 pollici super fluido, un processore Exynos di ultima generazione e su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura ottime foto e video in qualsiasi situazione. Non manca una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione imperdibile per lo smartphone top di Samsung. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy A55 in offerta a un prezzo di 269 euro, con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio netto supera i 170 euro e fa capire la bontà della promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, quanto basta per prendere confidenza con le funzioni e le caratteristiche dello smartphone.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A55 rispecchia in pieno la filosofia Samsung: ottimi dispositivi a un prezzo ragionevole e alla portata di tutti. Lo smartphone assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo e il merito è della promo disponibile oggi su Amazon. Per capire tutte le potenzialità di questo dispositivo, basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dal display. Samsung ha optato per uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 1000 nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Un sistema fotografico equilibrato e che permette di scattare ottime foto e di registrare video in alta risoluzione in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e con il supporto alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa trenta minuti. Non farti sfuggire questa ottima occasione.

