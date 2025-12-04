Galaxy A55 con lo sconto speciale Amazon il prezzo sprofonda

Il Galaxy A55 è in promo speciale su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Schermo fluido e ottima fotocamera.

Spendere centinaia se non migliaia di euro per un nuovo smartphone non è sempre necessario. Nella maggior parte dei casi basta optare per una buona soluzione di compromesso che assicuri prestazioni top e una spesa che in molti casi non supera i 300 euro. Inoltre, se si sfruttano le ottime promo che di tanto in tanto Amazon riserva agli smartphone, ecco che fare un ottimo acquisto è tutt’altro che impossibile. Come accade oggi per il Galaxy A55, smartphone top di gamma di Samsung che troviamo su Amazon con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 110 euro.

Il Galaxy A55 si inserisce nella fascia tra i medio e i top di gamma. Un telefono con ottime caratteristiche tecniche e anche molto affidabile. Ha tutto quello che cerchi in uno smartphone di fascia alta: schermo super fluido e con luminosità elevata, processore che assicura ottime prestazioni e anche una fotocamera principale da 50 megapixel. Per chiudere non manca una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa super occasione e approfittane subito.

Galaxy A55

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in netto calo per il Galaxy A55. Lo smartphone di Samsung è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a soli 285,50 euro, con un risparmio di poco più di 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si aggiungere in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Galaxy A55

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Prestazioni sempre al top, ottima fotocamera, una batteria che dura per tutto il giorno e aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo assicurati per almeno sei generazioni. La "carta di identità" del Galaxy A55 è quella tipica di uno smartphone progettato per la vita di tutti i giorni e che difficilmente ti delude.

Analizzando la scheda tecnica nel dettaglio si scopre un telefono pieno di novità. Partendo dallo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480, progettato e realizzato direttamente da Samsung per i suoi dispositivi top. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il Galaxy A56 assicura anche ottimi scatti grazie al sistema fotografico sviluppato da Samsung. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e per finire un sensore macro da 5 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento su una fotocamera selfie da 32 megapixel.

Non manca una super batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e che si ricarica velocemente. Per chiudere, Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per almeno sei generazioni. Questo vuol dire che non sarai obbligato a cambiare telefono dopo appena due anni.

