Libero
OFFERTE

Galaxy A55 con lo sconto speciale Amazon il prezzo sprofonda

Il Galaxy A55 è in promo speciale su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Schermo fluido e ottima fotocamera.

Pubblicato:

Gamma Galaxy A53 5G Samsung newsroom

Spendere centinaia se non migliaia di euro per un nuovo smartphone non è sempre necessario. Nella maggior parte dei casi basta optare per una buona soluzione di compromesso che assicuri prestazioni top e una spesa che in molti casi non supera i 300 euro. Inoltre, se si sfruttano le ottime promo che di tanto in tanto Amazon riserva agli smartphone, ecco che fare un ottimo acquisto è tutt’altro che impossibile. Come accade oggi per il Galaxy A55, smartphone top di gamma di Samsung che troviamo su Amazon con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 110 euro.

Il Galaxy A55 si inserisce nella fascia tra i medio e i top di gamma. Un telefono con ottime caratteristiche tecniche e anche molto affidabile. Ha tutto quello che cerchi in uno smartphone di fascia alta: schermo super fluido e con luminosità elevata, processore che assicura ottime prestazioni e anche una fotocamera principale da 50 megapixel. Per chiudere non manca una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa super occasione e approfittane subito.

Galaxy A55

Galaxy A55

285,50 €397,47 € -111,97 € (28%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in netto calo per il Galaxy A55. Lo smartphone di Samsung è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a soli 285,50 euro, con un risparmio di poco più di 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si aggiungere in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Galaxy A55

Galaxy A55

285,50 €397,47 € -111,97 € (28%)

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Prestazioni sempre al top, ottima fotocamera, una batteria che dura per tutto il giorno e aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo assicurati per almeno sei generazioni. La "carta di identità" del Galaxy A55 è quella tipica di uno smartphone progettato per la vita di tutti i giorni e che difficilmente ti delude.

Analizzando la scheda tecnica nel dettaglio si scopre un telefono pieno di novità. Partendo dallo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480, progettato e realizzato direttamente da Samsung per i suoi dispositivi top. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il Galaxy A56 assicura anche ottimi scatti grazie al sistema fotografico sviluppato da Samsung. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e per finire un sensore macro da 5 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento su una fotocamera selfie da 32 megapixel.

Non manca una super batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e che si ricarica velocemente. Per chiudere, Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per almeno sei generazioni. Questo vuol dire che non sarai obbligato a cambiare telefono dopo appena due anni.

Galaxy A55

Galaxy A55

285,50 €397,47 € -111,97 € (28%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963