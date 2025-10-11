Libero
Galaxy A55, con l'offerta di Amazon il prezzo è crollato: minimo storico

Il Galaxy A55 è in promo su Amazon con uno sconto di 150 euro e approfitti del minimo storico. Schermo ampio e molto fluido, ottimo processore e fotocamera da 50 megapixel.

Pubblicato:

Gamma Galaxy A53 5G Samsung newsroom

Il Galaxy A55 è uno dei telefoni più interessanti lanciati da Samsung nella fascia tra i medio e i top di gamma. Uno smartphone uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma ancora attuale grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dal produttore sud-coreano (e che continuerà a ricevere per ancora un paio di anni). Smartphone che da oggi trovi anche in offerta su Amazon con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi 150 euro su quello di listino. Un affare da non farsi assolutamente sfuggire per un telefono che assicura ottime prestazioni e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla scheda tecnica dotata di componenti di ultima generazione. Come ad esempio lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, il processore Exynos di ultima generazione e la tripla fotocamera nella parte posteriore che assicura ottime scatti in qualsiasi situazione. Un telefono che supporta qualsiasi applicazione e che assicura ottime prestazioni. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta per uno smartphone che si rivolge a un’utenza alla ricerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per il Galaxy A55. Lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 279,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di 150 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone versatile e funzionale, perfetto per chi vuole un dispositivo affidabile al giusto prezzo. Il Galaxy A55 è in tutto e per tutto un telefono top di gamma e per capirlo basta vedere la scheda tecnica e le componenti scelte dal produttore sud-coreano.

Partiamo dall’elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Sul Galaxy A55 troviamo un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Le prestazioni sono eccellenti grazie alla presenza del processore Exynos 1480 realizzato da Samsung e progettato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Il sistema di fotocamere è composto anche da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. A disposizione anche modalità di editing che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale.

La scheda tecnica si chiude con una batteria da 5000mAh che può durare fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di update di sicurezza. Cosa vuol dire? Che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo appena un anno. Non perdere tempo e approfitta di questa ottima promo.

