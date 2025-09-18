Galaxy A55, con l'offerta di oggi il prezzo sprofonda su Amazon

Il Galaxy A55 è disponibile su Amazon con uno sconto del 46% e al prezzo più basso di sempre. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, ottimo processore e tripla fotocamera.

Se cerchi un telefono top di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Galaxy A55 è il modello che fa per te. Soprattutto oggi che è tornato in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 46% che lo fa pagare praticamente la metà e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Una promo che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti del miglior prezzo di tutto il web. Un’occasione unica per acquistare un ottimo telefono a un prezzo accessibile a molti.

Il Galaxy A55 è quanto di meglio puoi trovare nella fascia tra i 250 e i 300 euro. Uno smartphone completo e con una scheda tecnica di tutto rispetto, come dimostra l’ottimo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Exynos di ultima generazione e 128 gigabyte di memoria interna per installare tutte le app che vuoi. La tripla fotocamera posteriore permette di scattare ottime foto e di registrare video in alta definizione da pubblicare direttamente sui tuoi profili social. Batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono con queste caratteristiche a meno di 280 euro è un vero affare.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Galaxy A55 è disponibile su Amazon in offerta con uno sconto incredibile del 46% che fa crollare il prezzo a 276 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e lo paghi quasi la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone Samsung è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti arriva a casa.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

La qualità e affidabilità Samsung abbinata a una scheda tecnica con pochi eguali in questa fascia di prezzo. Il Galaxy A55 è un vero best-seller e lo dimostrano le oltre 1000 unità vendute nell’ultimo mese. Numeri che pochi smartphone possono eguagliare.

Per capire il motivo del successo dello smartphone, basta vedere la scheda tecnica. Partendo dall’ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto scorrevole nella vita di tutti i giorni. Non bisogna trascurare la luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1480 progettato e prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Notevole anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un obiettivo macro da 5 megapixel. Un sistema versatile che si adatta a qualsiasi situazione e permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32 megapixel per selfie sempre perfetti.

La batteria è la solita garanzia: capacità di 5000mAh e dura per tutto il giorno. Chiudiamo con un’info molto utile in fase di acquisto: lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per quattro generazioni e quelli di sicurezza per cinque anni. Cosa vuol dire? Che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo un paio di anni perché diventato obsoleto.

