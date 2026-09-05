Galaxy A37, lo smartwatch lowcost di Samsung al minimo storico: sconto da urlo

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Il Galaxy A37 è in offerta al minimo storico con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di superiore ai 100 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo da 6,7 pollici e fotocamera da 50 megapixel.

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Un weekend all’insegna delle offerte lampo da non farsi scappare, anche tra gli smartphone. A catturare l’attenzione troviamo il Galaxy A37 disponibile in promo con uno sconto del 27% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Galaxy A37 si posiziona nella fascia media del mercato e assicura ottime prestazioni e una grande affidabilità, anche grazie ai sei anni di aggiornamenti assicurati dall’azienda sudcoreana. Schermo super fluido, ottimo processore e una fotocamera da 50 megapixel per scatti professionali: chiedere di più a questo prezzo è veramente difficile.

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Galaxy A37: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Galaxy A37. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile a un prezzo di 329 euro grazie allo sconto del 27% presente in pagina. Hai anche la possibilità di suddividere la spesa in 5 rate da 65,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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Galaxy A37: le caratteristiche tecniche

Un telefono pensato per l’utilizzo quotidiano e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Il Galaxy A37 è il perfetto dispositivo della fascia media, con un display luminoso e fluido e una fotocamera di livello superiore.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo telefono. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Schermo con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV fino al giocare con le tue app preferite. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel per scatti perfetti in ogni situazione. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 12 megapixel, quanto basta per selfie da caricare direttamente sui profili social.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e completi un’intera giornata senza troppi problemi. Le info utili non finiscono qui: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di update di sicurezza. Questo vuol dire che non dovrai cambiare il tuo telefono dopo un paio di anni, ma continuerà a essere utilizzabile a lungo.

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