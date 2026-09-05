Libero
OFFERTE

Galaxy A37, lo smartwatch lowcost di Samsung al minimo storico: sconto da urlo

Il Galaxy A37 è in offerta al minimo storico con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di superiore ai 100 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo da 6,7 pollici e fotocamera da 50 megapixel.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Recensione Samsung Galaxy A33 MisterGadget.Tech

Un weekend all’insegna delle offerte lampo da non farsi scappare, anche tra gli smartphone. A catturare l’attenzione troviamo il Galaxy A37 disponibile in promo con uno sconto del 27% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Galaxy A37 si posiziona nella fascia media del mercato e assicura ottime prestazioni e una grande affidabilità, anche grazie ai sei anni di aggiornamenti assicurati dall’azienda sudcoreana. Schermo super fluido, ottimo processore e una fotocamera da 50 megapixel per scatti professionali: chiedere di più a questo prezzo è veramente difficile.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A37: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Galaxy A37. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile a un prezzo di 329 euro grazie allo sconto del 27% presente in pagina. Hai anche la possibilità di suddividere la spesa in 5 rate da 65,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Galaxy A37: le caratteristiche tecniche

Un telefono pensato per l’utilizzo quotidiano e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Il Galaxy A37 è il perfetto dispositivo della fascia media, con un display luminoso e fluido e una fotocamera di livello superiore.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo telefono. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Schermo con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV fino al giocare con le tue app preferite. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel per scatti perfetti in ogni situazione. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 12 megapixel, quanto basta per selfie da caricare direttamente sui profili social.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e completi un’intera giornata senza troppi problemi. Le info utili non finiscono qui: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di update di sicurezza. Questo vuol dire che non dovrai cambiare il tuo telefono dopo un paio di anni, ma continuerà a essere utilizzabile a lungo.

Scopri altri smartphone in promo da oggi su Amazon.

Offerta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963