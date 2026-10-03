Samsung, sprofonda il prezzo del Galaxy A37: sconto speciale

Il Galaxy A37 è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e rispari 150 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, tripla fotocamera posteriore e batteria a lunga durata.

Samsung newsroom

La Festa delle Offerte Prime si avvicina sempre di più e le promo su Amazon diventano sempre più interessanti, anche per gli smartphone. E lo dimostra l’occasione disponibile su Amazon per il Galaxy A37, smartphone medio di gamma di Samsung disponibile da oggi con un ottimo sconto del 33% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni grazie a una scheda tecnica molto equilibrata e a caratteristiche che lo rendono versatile e fluido. Lo scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, un processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Uno smartphone che difficilmente ti deluderà.

Galaxy A37 299,90 € -33% 449,00 € Risparmi 149,10 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Galaxy A37: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e ottima occasione su Amazon per il Galaxy A37. Da oggi lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo scende a 299,60 euro, con un risparmio netto di circa 150 euro su quello di listino. Per rendere ancora più appetibile la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy A37 299,90 € -33% 449,00 € Risparmi 149,10 € Acquista su Amazon

Galaxy A37: le caratteristiche tecniche

Uno dei telefoni più interessanti tra quelli disponibili oggi in promo su Amazon. Il Galaxy A37 è la perfetta dimostrazione di come dovrebbe essere uno smartphone medio di gamma: funzionale, affidabile e realizzato con molta cura.

Lo smartphone di Samsung è una garanzia grazie a una scheda tecnica che si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Display ampio con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV fino allo scrolling sui social. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 ottimizzato appositamente per questo telefono, supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è tutt’altro che da disprezzare, anzi. Samsung ha optato per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema completo e che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando è buio.

A completare la scheda tecnica è presente una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno senza troppi patemi. Non perdere questa opportunità e acquista un ottimo telefono.

Galaxy A37 299,90 € -33% 449,00 € Risparmi 149,10 € Acquista su Amazon