Galaxy A37, maxi sconto su Amazon: è lo smartphone da comprare oggi

Lo smartphone economico di Samsung è disponibile in promo con uno sconto superiore ai 100 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero.

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Samsung è uno dei punti di riferimento anche per chi cerca smartphone medio di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il merito da un lato è della gamma Galaxy A e dall’altro delle promo che di tanto in tanto si trovano su Amazon. Esattamente quello che accade da oggi sulla piattaforma di e-commerce per il Galaxy A37, telefono medio di gamma disponibile con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 110 euro. Per un telefono sul mercato da pochi mesi si tratta di una vera occasione. Inoltre, per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Galaxy A37 si basa su una scheda tecnica molto affidabile, basata su uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici e su un processore Exynos che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione. Anche la batteria è una garanzia e ti accompagna senza sforzo per tutto il giorno.

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Galaxy A37: le caratteristiche tecniche

Ottima occasione per lo smartphone top di Samsung. Grazie allo sconto del 24% disponibile oggi il prezzo scende a soli 339 euro con un risparmio di 110 euro su quello di listino. Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’offerta che non si vede tutti i giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 67,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità di questo telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, nel caso in cui ci ripensassi.

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Galaxy A37: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy A37 rappresenta alla perfezione la qualità costruttiva degli smartphone Samsung. Realizzato con grande cura e con una finitura in vetro lucido che lo rende anche bello da vedere.

La stessa cura nei particolari la si ritrova anche sotto la scocca. Il telefono è dotato di un’ottima scheda tecnica a partire dal display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Dimensioni e qualità delle immagini lo rendono perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 progettato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo modello. A supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un obiettivo macro da 5 megapixel. Un comparto equilibrato e soprattutto molto versatile che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. Grazie al supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale di Samsung, scatti ottime immagini in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.

Restando in tema AI, Samsung ha dotato questo telefono anche di utili strumenti che ti semplificano le piccole attività quotidiane, come ad esempio effettuare una ricerca sul web partendo da un’immagine. Passando alla batteria, grazie alla capacità di 5.000 mAh l’autonomia copre tutto il giorno. Chiudiamo con un’info molto utile: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e quelli di sicurezza per sei anni.

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