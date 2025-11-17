Galaxy A36, con l'offerta Black Friday il prezzo crolla al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta speciale per lo smartphone di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi ben 170 euro. Scopri le caratteristiche tecniche.

Il periodo delle grandi offerte è ufficialmente cominciato su Amazon e, anche se per il Black Friday bisogna aspettare ancora qualche giorno, sul sito di e-commerce troviamo già delle ottime offerte su tantissimi prodotti differenti. A catturare la nostra attenzione è la promo che troviamo per il Galaxy A36, smartphone medio di gamma di Samsung disponibile con un super sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 170 euro e approfitti del minimo storico.

Il Galaxy A36 è uno smartphone perfetto per l’uso quotidiano. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici, di un processore Snapdragon di ultima generazione che assicura buone prestazioni e di una tripla fotocamera posteriore con il quale toglierti grandi soddisfazioni. E per concludere hai anche una batteria da 5000 mAh con il quale puoi completare un’intera giornata senza troppi patemi. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

Galaxy A36: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy A36 di Samsung in promo con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo a soli 239 euro. Si tratta di una delle migliori occasioni di oggi per un telefono che si posiziona tra i top e i medio di gamma. Il risparmio netto è di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Puoi ulteriormente abbassare il prezzo dello smartphone utilizzando il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta. La disponibilità del telefono di Samsung è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Galaxy A36: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A36 rappresenta alla perfezione la fascia media del mercato mobile. Un telefono versatile e funzionale e con spunti molto interessanti. Oltre a componenti di ultima generazione, è anche un telefono progettato per durare nel tempo, grazie alla garanzia assicurata da Samsung di ricevere aggiornamenti per ben sei generazioni.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Il Galaxy A36 è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare e far girare tutte le applicazioni che vuoi.

Buono anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e una macro camera da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha dotato l’app per le foto di tante modalità di scatto che utilizzano al meglio avanzati algoritmi di intelligenza artificiale.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno anche dopo un utilizzo intenso. Chiudiamo con alcune info molto utili. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e gli update di sicurezza per sei anni. Questo garantisce una durabilità prolungata del dispositivo.

