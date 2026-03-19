Samsung, ecco lo smartphone da comprare oggi: prezzo in picchiata

Il Galaxy A36 è in offerta con uno sconto di quasi 100 euro al prezzo più basso di sempre. Schermo ampio, fotocamera da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.

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Nella fascia dei medio di gamma Samsung ha conquistato negli ultimi anni una buona fetta di mercato grazie a dispositivi sempre più performanti e con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Ne è un esempio lampante il Galaxy A36, smartphone che si posiziona perfettamente in questa fascia di prezzo e che grazie alla promo di oggi di Amazon scende al minimo storico. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile con uno sconto del 25% e lo paghi solamente 241,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 100 euro rispetto al prezzo consigliato. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Galaxy A36

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La disponibilità dello smartphone di Samsung è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, come sempre ci sono quattordici giorni di tempo da quanto lo smartphone ti arriva a casa.

Samsung

Galaxy A36

Il Galaxy A36 è un telefono equilibrato, versatile e perfetto sia per chi è alla ricerca delle prestazioni sia per chi vuole uno schermo grande per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Lo smartphone basa la scheda tecnica su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che lo rende anche molto fluido con le app social. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è molto interessante, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e una macro camera da 5 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Lo smartphone offre anche tante funzionalità avanzate per l’editing fotografico.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e dura per tutto il giorno senza troppi patemi. Supporta anche la ricarica rapida. Chiudiamo con qualche info utile sullo smartphone: Samsung ha assicurato che il Galaxy A36 riceverà fino a 6 generazioni del sistema operativo e fino a 6 anni di aggiornamenti di sicurezza. A bordo trovi anche alcune funzioni avanzate AI, come ad esempio “Cerchia, trova" che ti permette di cerchiare un testo presente in un’immagine per ottenere direttamente dei risultati di ricerica.

Galaxy A36