Samsung, lo smartphone top al minimo storico: sconto mai visto prima

Il Galaxy A36 è disponibile al minimo storico con uno sconto del 33%. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Samsung non è solamente smartphone top di gamma che costano migliaia di euro e che sono inaccessibili ai più. Il produttore sud-coreano da oramai diversi anni è uno dei leader anche tra la fascia dei medio di gamma e il merito è di telefoni come il Galaxy A36, smartphone uscito sul mercato da pochi mesi e che si è fatto subito apprezzare per le sue caratteristiche. Non solo assicura ottime prestazioni, ma è dotato anche di un comparto fotografico molto interessante con un sensore principale da 50 megapixel.

A catturare l’attenzione oggi, però, è l’offerta disponibile su Amazon. Il Galaxy A36, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione lampo irripetibile: non fartela scappare.

Galaxy A36: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super offerta per il Galaxy A36 di Samsung. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 269 euro, con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 53,80 euro al mese. Acquistandolo oggi hai anche la possibilità di vincere due biglietti per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna può avvenire anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Cosa vuol dire? Che lo puoi acquistare già oggi e regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Galaxy A36: le caratteristiche tecniche

Con il Galaxy A36 Samsung fa un deciso salto in avanti nella fascia dei medio di gamma. L’azienda sud-coreana porta le funzioni AI avanzate anche tra i telefoni con un prezzo alla portata di tutti, rendendo più semplice la vita delle persone. Non è un caso che lo smartphone abbia ricevuto il badge "Scelta Amazon" riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. E il Galaxy A36 li ha tutti.

Non stiamo esagerando, basta vedere la scheda tecnica di questo dispositivo. Il Galaxy A36, infatti, basa la propria scheda tecnica sullo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, il che lo rende anche molto più fluido con le app social. Anche la luminosità è molto elevata. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon di ultima generazione supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di ottima qualità, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. La scheda tecnica si chiude con l’ottima batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Come detto, lo smartphone è dotato anche di strumenti AI avanzati che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, hai a disposizione "Cerchia, trova" che ti permette di effettuare una ricerca sul web cerchiando semplicemente un oggetto o una scritta presente in una foto. Infine, Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei generazioni, mentre gli update di sicurezza sono garantiti per sei anni.

