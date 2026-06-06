Samsung, questo è lo smartphone da comprare oggi: prezzo stracciato

Da oggi trovi in promo il Galaxy A36 con uno sconto del 25% e approfitti del minimo storico. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici e fotocamera principale da 50 megapixel.

Samsung

Samsung è una delle aziende leader del settore mobile e il merito non è soltanto degli ottimi smartphone top di gamma, ma anche dei modelli meno costosi, ma dotati di caratteristiche molto interessanti. In questa seconda fascia rientra sicuramente il Galaxy A36, smartphone medio di gamma protagonista di un’ottima offerta oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 25% presente in pagina, il prezzo scende al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un prezzo contenuto per un ottimo telefono. Lo smartphone si basa su un display immersivo da 6,7 pollici, su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e su una batteria da 5000 mAh in grado di durare per tutto il giorno.

Galaxy A36

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Galaxy A36: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Galaxy A36. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile in offerta a un prezzo di 242 euro grazie allo sconto del 25% presente in pagina. Il risparmio netto è di 80 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei telefoni in vendita su Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Una promo da non farsi assolutamente sfuggire.

Galaxy A36

Galaxy A36: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A36 è un telefono che aggredisce la fascia media con una scheda tecnica che lo rende versatile e completo. Uno smartphone che non solo supporta qualsiasi applicazione, ma è anche molto affidabile. Samsung, infatti, ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e ben sei di update di sicurezza, così non dovrai sostituire il telefono dopo appena qualche anno di utilizzo.

Passando alle specifiche tecniche, lo smartphone è dotato di un display immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo con una luminosità elevata e che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1580 ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Prestazioni fluide con qualsiasi tipologia di app.

Il comparto fotografico si conferma essere una sicurezza. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie è presente una fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche delle funzioni avanzate per il foto editing che permettono di eliminare ogni piccola imperfezione presente nelle foto.

La batteria è da ben 5000 mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Galaxy A36