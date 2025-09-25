Samsung, questo smartphone lowcost è da comprare subito: sconto esagerato

Il Galaxy A36 è in offerta con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 150 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

La serie Galaxy S di Samsung è sicuramente la più famosa e conosciuta, ma il colosso sud-coreano in questi anni ha prodotto anche altri smartphone dalle ottime caratteristiche tecniche. Ne sono un esempio tutti i dispositivi della gamma Galaxy A, telefoni che si posizionano nella fascia media del mercato e dotati di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Soprattutto quando sono in offerta, come accade oggi con il Galaxy A36, disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e al minimo storico. Risparmi ben 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La scheda tecnica è molto interessante e lo posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Come ad esempio lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, il processore Snapdragon di ultima generazione e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. Un telefono progettato anche per durare nel tempo grazie alla garanzia di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativi per sei generazioni. A questo prezzo è un vero best-buy: clicca sul banner qui in basso e non fartelo scappare.

Galaxy A36: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 279 euro, con uno sconto del 30% su quello consigliato. Il risparmio è di ben 120 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono con queste caratteristiche tecniche. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 55,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per l’invio e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Se hai un vecchio telefono puoi anche utilizzare il servizio Recommerce che valuta il dispositivo e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente. Un modo per diminuire ulteriormente il prezzo dello smartphone.

Galaxy A36: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità Samsung associata a un prezzo alla portata di tutti. Il Galaxy A36 è uno dei dispositivi più interessanti lanciati da Samsung negli ultimi mesi e va a presidiare una fascia molto ambita dai produttori, quella tra i 250 e i 300 euro. Fascia in cui solitamente si trovano solamente telefoni medio di gamma, mentre il Galaxy A36 si posiziona ben più in alto.

Il merito è delle componenti tecniche scelte da Samsung, a partire da un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Un display che assicura una visione immersiva dei contenuti video, tra cui film e serie TV. Le prestazioni sono elevate grazie alla presenza del processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, è presente una fotocamera da 12 megapixel. Un sistema fotografico versatile e flessibile che si adatta a qualsiasi situazione.

La batteria da 5000mAh non ti tradisce e assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Chiudiamo con un’info molto interessante: Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e lo stesso vale per quelli di sicurezza. Cosa vuol dire? Che non dovrai cambiare il telefono dopo un paio di anni perché non viene più aggiornato.

