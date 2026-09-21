Il Galaxy A27 è disponibile in offerta con uno sconto di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Samsung

Nuova settimana e nuove offerte su Amazon. Sulla piattaforma di e-commerce trovano spazio nuove occasioni per tanti prodotti tech, con gli smartphone a farla da padrone. E proprio un telefono è una delle promo top del giorno. Parliamo del Galaxy A27 disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e il risparmio netto è di ben 100 euro su quello di listino. La promo di impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto uniche che non devi farti sfuggire. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Devi essere velocissimo, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy A27 259,99 € -28% 359,00 € Risparmi 99,01 € Acquista su Amazon

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Galaxy A27: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Galaxy A27. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto lampo del 28% che fa scendere il prezzo a 259,99 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 52 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone Samsung è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando il telefono ti viene consegnato a casa

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Galaxy A27: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A27 si posiziona nella fascia dei medio di gamma e lo fa grazie a una scheda tecnica affidabile. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD per vedere al meglio qualsiasi contenuto, soprattutto film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen3 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per prestazioni top e per supportare tutte le applicazioni principali.

Il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera da 10 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile e con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni.

Chiudiamo con la batteria che si conferma essere una garanzia: capacità di 5000 mAh e completi un’intera giornata senza troppi patemi. Non perdere altro tempo: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

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