Samsung, sconto shock per il Galaxy A27: costa pochissimo

Il Galaxy A27 è in offerta su Amazon con uno sconto del 36% e il prezzo sprofonda. Risparmi 140 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 6,7 pollici e tripla fotocamera posteriore.

Samsung

Amazon riserva sempre grandi sorprese, anche quando non ce lo aspettiamo. Ed è quello che accade oggi con la promo disponibile per il Galaxy A27, smartphone medio di gamma tra i più apprezzati in questi ultimi mesi. Sulla piattaforma di e-commerce è in offerta con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo a meno di 250 euro e approfitti di un’offerta speciale. A rendere tutto più appetibile c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Samsung ha fatto le cose per bene e ha dotato il dispositivo di componenti di ultima generazione, a partire dal display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Sotto la scocca trova posto un processore Snapdragon, mentre nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è una garanzia e completi un’intera giornata senza troppi patemi.

Galaxy A27 249,00 € -36% 389,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

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Galaxy A27: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una vera occasione speciale che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi il Galaxy A27 con uno sconto del 36% e lo paghi 249 euro. Il risparmio è di 140 euro sul prezzo consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80 euro al mese. Condizioni speciali che non devi assolutamente farti sfuggire per un telefono con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori sul mercato.

Lo smartphone è già disponibile per la spedizione e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

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Galaxy A27: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e acquistare un dispositivo che sia affidabile e prestazionale. La scheda tecnica del Galaxy A27 si basa su uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni sono anche abbastanza generose per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. La tecnologia Vision Booster lo rende anche luminoso e leggibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono più che accettabili grazie alla presenza del processore Snapdragon 6 Gen3 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il prezzo contenuto potrebbe trarre in inganno sul comparto fotografico, ma in realtà il Galaxy A27 è dotato di ottimi sensori fotografici. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 5 megapixel e fotocamera macro da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Nella parte frontale, invece, trovi un sensore per i selfie da 12 megapixel.

La batteria da 5000 mAh è una sicurezza e completi un’intera giornata senza troppi problemi. Concludiamo con un’altra info molto utile: Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni e quelli di sicurezza per sei anni. Questo vuol dire che non sarai costretto a cambiare dispositivo dopo poco tempo perché inizia a mostrare i primi segni di rallentamento.

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