Samsung, sconto a sorpresa per lo smartphone top e costa pochissimo

Il Galaxy A27 è in offerta con un super sconto del 40% e il prezzo sprofonda al minimo storico. Schermo Super AMOLED, tripla fotocamera e una batteria che dura per tutto il giorno.

Samsung newsroom

Offerta veramente speciale per uno dei telefoni più interessanti della fascia media che puoi trovare oggi su Amazon. Il protagonista della promo è il Galaxy A27, smartphone di Samsung uscito sul mercato da pochi mesi e che da oggi trovi con un super sconto del 40% che fa letteralmente crollare il prezzo al minimo storico. Un’occasione speciale che ti permette di risparmiare quasi 150 euro su un telefono con un prezzo di listino alla portata di molti. La scheda tecnica è quella tipica di un telefono della fascia media con in più l’affidabilità garantita da Samsung. Dotato di un ampio display super fluido, un processore che non ha problemi a gestire più applicazioni aperte contemporaneamente e una tripla fotocamera posteriore che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Un’ottima promo che non devi farti assolutamente scappare.

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Galaxy A27: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Galaxy A27. Lo smartphone di Samsung è disponibile a un prezzo di soli 214,90 euro con uno sconto di ben il 40% su quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori promo di tutto il web. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Galaxy A27: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni e realizzato con grande cura. Il Galaxy A27 è il modello da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di dispositivi affidabile. Per capire la bontà della promo basta vedere la scheda tecnica.

Il Galaxy A17 è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni. Display immersivo con cui poter vedere al meglio anche tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film ai video su YouTube. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato anche da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Puoi anche espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Il comparto fotografico è una garanzia, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Non mancano avanzati strumenti per l’editing fotografico che ti aiutano a eliminare ogni singola imperfezione.

Lo smartphone abbraccia anche l’intelligenza artificiale. Hai accesso a utili strumenti che rendono più semplice l’utilizzo quotidiano e le ricerche sul web. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh con cui completi un’intera giornata senza troppi patemi.

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