Il Galaxy A27 è in offerta con uno sconto del 35% e il prezzo sprofonda. Schermo ampio, ottime prestazioni e una fotocamera da 50 megapixel.

Samsung

Un’offerta da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A27, telefono medio di gamma di Samsung, in offerta con un super sconto del 35% che fa crollare il prezzo risparmi ben 180 euro su quello di listino. La promo non finisce qui e si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 67,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Galaxy A27 è il telefono perfetto per chi vuole un modello affidabile e che allo stesso tempo assicura buone prestazioni. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 6 Gen3 che supporta qualsiasi app e una tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel. Ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo smartphone.

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Galaxy A27: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta disponibile oggi su Amazon il prezzo del Galaxy A27 scende a 339 euro, con uno sconto del 35% su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 67,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un ottimo affare per un telefono che si posiziona nella fascia media.

Acquistando il Galaxy A27 oggi, lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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Galaxy A27: schermo extra large e ottime fotocamere

Il re della fascia media. Se sei alla ricerca di un telefono affidabile e con buone prestazioni, il Galaxy A27 è quello che fa al caso tuo. Prestazioni più che soddisfacenti in una scheda tecnica con pochi punti deboli.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo.

Fotocamera principale da 50 megapixel

da Obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel

Obiettivo macro da 2 megapixel

Fotocamera frontale da 12 megapixel

Samsung mette a disposizione anche strumenti avanzati per il foto editing e per migliorare la qualità degli scatti in post produzione.

La scheda tecnica si completa con uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD, processore Snapdragon 6 Gen3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Una soluzione che lo rende performante con qualsiasi app e lo spazio di archiviazione ti permette di salvare foto, video e documenti.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti supporta per tutto il giorno senza troppi problemi. Samsung ha assicurato che il telefono riceverà supporto per ben sei anni con gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza.

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