Samsung, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: prezzo crollato
Il Galaxy A26 è in offerta con uno sconto del 38% al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo grande, buone prestazioni e fotocamera da 50 megapixel.
Gli smartphone Samsung non occupano solamente la fascia dei top di gamma, ma da oramai diversi anni il colosso sud-coreano è uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di un telefono economico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come ad esempio il Galaxy A26 che troviamo in promo oggi al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 38% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. L’offerta non termina qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un telefono economico, questa è quella che fa per voi.
Il Galaxy A26 è il classico smartphone economico di Samsung in grado di fare un po’ di tutto e che non ti dà problemi. Affidabile, puoi installare qualsiasi app e ha uno schermo abbastanza ampio per vedere film e serie TV. Non manca un comparto fotografico di buona qualità grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. E per finire trovi la classica batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Galaxy A26: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta speciale per lo smartphone economico di Samsung. Da oggi il Galaxy A26 è disponibile in promo con uno sconto speciale del 38% e il prezzo scende a soli 199 euro, minimo storico di sempre sul sito di e-commerce e anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio netto è di ben 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno.
Se sei in possesso di un vecchio smartphone e lo vuoi vendere, puoi utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo dispositivo e ricevi il valore di permuta direttamente sul conto corrente. Un modo per abbassare ulteriormente il prezzo del Galaxy A26.
La disponibilità dello smartphone è immediata e per riceverlo a casa devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane ora.
Galaxy A26: le caratteristiche tecniche
Grazie alla promo esclusiva di Amazon il Galaxy A26 diventa lo smartphone economico da acquistare oggi. Un dispositivo affidabile, dalle buone caratteristiche tecniche e che resta al passo con i tempi per diversi anni grazie alla promessa di Samsung di rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per diversi anni. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.
La scheda tecnica si basa su un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV con la massima qualità disponibile e grazie alla luminosità elevata è visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos di ultima generazione supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare tutte le app più famose.
Anche il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La selfie camera, invece, è da 13 megapixel e ti permette di scattare autoritratti da caricare direttamente sui social network. A disposizione anche diverse soluzioni innovative per il foto editing.
La batteria da 5000mAh è una garanzia e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Il Galaxy A26 è uno smartphone progettato per durare nel tempo. Oltre a essere molto resistente, riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni e gli update di sicurezza per sei anni. Cosa vuol dire? Che non dovrai acquistare un nuovo telefono solo dopo un paio di anni. Chiudiamo con l’ultima caratteristica molto interessante: lo smartphone è dotato anche di alcune funzioni AI molto utili nella vita di tutti i giorni.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.