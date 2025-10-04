Samsung, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: sconto esagerato

Il Galaxy A26 è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Schermo grande, buon processore e batteria da 5000 mAh.

Offerta speciale su Amazon per uno dei telefoni Samsung più venduti sul sito di e-commerce. Da oggi, infatti, è disponibile il Galaxy A26 in promo con un ottimo sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono che ha un prezzo base poco superiore ai 300 euro. Lo paghi quanto un telefono lowocst, ma le prestazioni assicurate sono tutt’altro che da disprezzare.

Il Galaxy A26 è il classico telefono medio di gamma in grado di fare un po’ di tutto e che difficilmente ti "lascia a piedi". Progettato per durare nel tempo, ha una scheda tecnica che si basa sul display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, un processore Exynos che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con cui poter scattare anche buone foto. Per chiudere trovi una batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni.

Galaxy A26: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per lo smartphone lowcost di Samsung. Solo per oggi trovi il Galaxy A26 in offerta a un prezzo di 189,98euro, con uno sconto del 41% su quello di listino. Il risparmio netto è di 120 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Approfitti del minimo storico e fai un ottimo affare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzionalità. Disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio smartphone e ti permette di ottenere direttamente il valore di permuta.

Galaxy A26: le caratteristiche tecniche

Progettato per durare. Il Galaxy A26 di Samsung è un telefono realizzato con grande cura che, oltre a resistere all’acqua, riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni e gli update di sicurezza per sei anni. Cosa vuol dire? Molto semplicemente che il telefono resterà aggiornato con le funzioni più innovative di Android e non sarai costretto a cambiarlo dopo solo due anni. Inoltre, ha anche alcune funzioni AI di Google, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti permette di effettuare una ricerca cerchiando semplicemente un oggetto o una parola presente in un’immagine.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1380 supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Nonostante un prezzo contenuto, il Galaxy A26 ti offre anche un comparto fotografico di buon livello. Il merito è della tripla fotocamera presente nella parte posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie hai a disposizione un’ottima fotocamera da 13 megapixel. La fotocamera principale è dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine per scatti luminosi anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che con un utilizzo normale può durare fino a quarantotto ore. Un telefono affidabile, da oggi a un prezzo mai visto prima.

