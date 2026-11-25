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Il Galaxy A18 di Samsung è in promo con uno sconto del 25% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Se non vuoi spendere grandi cifre per il tuo nuovo smartphone, Amazon ti viene in soccorso con l’ottima promo disponibile da oggi per il Galaxy A18. Parliamo di un telefono uscito sul mercato da pochi mesi e che si posiziona nella fascia media-bassa del mercato. Grazie alla promo Black Friday lo sconto è di ben il 25% e risparmi poco più di 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono che si comporta alla perfezione nella vita di tutti i giorni: schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore realizzato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire anche una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. E Samsung assicura che riceverà aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei anni. Non perdere tempo e approfitta di questa promo lampo.

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Galaxy A18: prezzo, offerta e sconto Amazon

Nuova offerta Black Friday appena arrivata su Amazon. Il Galaxy A18 è disponibile in promo con uno sconto del 25% e il prezzo scende a 217,55 euro, con un risparmio di poco più di 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 43,51 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ottime condizioni per uno dei telefoni economici più interessanti disponibili sul mercato oggi.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Questo vuol dire che puoi pensare già oggi a regalare il telefono per Natale.

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Galaxy A18: schermo grande e sei anni di aggiornamenti

L’affidabilità Samsung a un prezzo alla portata di tutti. Il Galaxy A18 è il telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi non vuole spendere cifre esagerate. La scheda tecnica risponde esattamente alle tue esigenze: schermo grande, buone prestazioni e fotografie di buon livello. E la batteria non ti abbandona dopo poche ore.

Lo smartphone è equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino 90 Hz che ne rende l’utilizzo più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1610 realizzato da Samsung e ottimizzato per questo modello. A supporto hai 4 GB di RAM con l’aggiunta di altri 4 GB con la funzione RAM Plus che ti viene in soccorso quando hai bisogno di maggior potenza. La memoria interna è da 128 gigabyte, con la possibilità di espanderla fino a 2 terabyte con una scheda microSD.

Il comparto fotografico non delude, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi:

fotocamera principale da 50 megapixel

obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel

sensore macro da 2 megapixel

fotocamera frontale da 13 megapixel

La qualità degli scatti è molto buona e hai a supporto tante modalità di scatto.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni.

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