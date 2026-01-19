Samsung, lo smartphone lowcost crolla di prezzo: costa pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Da oggi trovi il Galaxy A17 al prezzo più basso di sempre e fai un ottimo affare. Scopri caratteristiche tecniche e prezzo.

Questa settimana di metà gennaio non poteva cominciare in maniera migliora. Da oggi, infatti, trovi su Amazon in offerta il Galaxy A17, smartphone entry level di Samsung che trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 80 euro e lo paghi veramente poco. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio del sito di e-commerce che trovi direttamente nella pagina prodotto. Condizioni uniche e che non devi farti sfuggire.

Lo smartphone è quanto di meglio tu possa trovare nella fascia di prezzo tra i 150 e i 200 euro. Dotato di una scheda tecnica completa e con ottime componenti, a partire da un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, un processore che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Anche la batteria è una garanzia e ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi: non perdere questa occasione e approfittane subito.

Galaxy A17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Il Galaxy A17 è in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 160,00 euro, con un risparmio su quello di listino di ben 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 32 euro al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto: lo paghi quanto un caffè al giorno. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Se sei alla ricerca di un telefono economico ma affidabile, questa è la promo che fa per te.

Galaxy A17: le caratteristiche tecniche

Un telefono entry level realizzato con grande cura, affidabile e dotato di funzioni avanzate che solo Samsung sa assicurare. Il Galaxy A17 è una delle migliori scelte che possiate fare oggi se siete alla ricerca di uno smartphone dal costo accessibile e che duri nel tempo. Samsung, infatti, ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni, mentre gli update di sicurezza saranno garantiti per sei anni.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy A16 è dotato di un display immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Colori vividi e realistici, soprattutto con i contenuti video. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1330 di ultima generazione, supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Rispetto a tanti altri dispositivi della stessa fascia di prezzo, questo smartphone è dotato anche di un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e obiettivo macro da 2 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla selfie camera da 13 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida. Affrettati, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

