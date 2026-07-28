Samsung, lo smartphone lowcost al minimo storico: va comprato ora

Il Galaxy A17 è in offerta su Amazon al minimo storico e lo paghi pochissimo. Schermo ampio, fotocamera da 50 megapixel e ottima batteria.

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Se sei alla ricerca di un telefono economico da acquistare prima di partire in vacanza, Amazon e Samsung vengono in tuo soccorso. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile in offerta il Galaxy A17, smartphone economico del brand sud-coreano, con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo paghi meno di 150 euro. Per rendere la promo ancora più allettante hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero (lo paghi meno di un caffè al giorno). Nonostante un prezzo alla portata di tutti, lo smartphone di Samsung è dotato di caratteristiche tecniche tutt’altro che da disprezzare. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore che supporta tutte le app che utilizzi maggiormente e una tripla fotocamera posteriore che ti dà grandi soddisfazioni. La batteria è il punto forte: capacità di 5000 mAh e dura per tutto il giorno.

Galaxy A17 149,00 € -29% 209,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

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Galaxy A17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Scende al minimo storico il prezzo del Galaxy A17. Lo smartphone economico di Samsung è disponibile su Amazon a 149 euro con uno sconto del 29% su quello di listino. Il risparmio netto è di 60 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un modello con un prezzo di listino basso. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 29,80 euro al mese.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo per effettuare un reso gratuito.

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Galaxy A17: le caratteristiche tecniche

Il prezzo non deve trarre in inganno: il Galaxy A17 non è solamente un telefono affidabile, ma dotato anche di componenti che assicurano prestazioni elevate, soprattutto in relazione alla fascia di mercato.

La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz per renderlo più fluido nella vita di tutti i giorni con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i videogame e i social. Le dimensioni extra large del display lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Per le prestazioni devi fare affidamento sul processore MediaTek supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD. In questo modo puoi installare tutte le app che vuoi e salvare anche documenti di lavoro.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 13 megapixel. Grazie alla stabilizzazione ottica i video e le foto notturne sono più luminose.

La batteria ha una capacità di 5000 mAh e dura fino a fine giornata. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per le prossime sei generazioni e gli update di sicurezza per sei anni.

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