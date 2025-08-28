Samsung, smartphone lowcost a prezzo stracciato: offerta shock

Il Galaxy A17 è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici, fotocamera da 50 megapixel e batteria che dura tutto il giorno.

Il lancio sul mercato italiano ancora non è stato ufficializzato, ma su Amazon lo troviamo già disponibile in offerta nella versione italiana. Parliamo del Galaxy A17 5G, nuovo smartphone lowcost di Samsung disponibile in promo lancio sul sito di e-commerce a un prezzo veramente speciale. Il Galaxy A17 è la nuova soluzione economica del colosso sud-coreano e che assicura prestazioni molto interessanti, soprattutto in relazione al prezzo. Un telefono con cui puoi fare veramente di tutto, dall’inviare messaggi, allo scattare buone foto fino al giocare con le tue app preferite.

Come detto, su Amazon è già disponibile con una promo lancio unica e speciale. Grazie allo sconto del 27% risparmi quasi 100 euro sul prezzo consigliato e approfitti del minimo storico. Un’offerta che difficilmente si vede per uno smartphone non ancora lanciato ufficialmente sul mercato italiano, ma già disponibile in alcuni store. Se sei alla ricerca di un telefono economico e da poco uscito sul mercato, questa è l’offerta che fa per te.

Galaxy A17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione lampo che non bisogna assolutamente farsi scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il nuovissimo Galaxy A17 a un prezzo di 239 euro con uno sconto del 27% rispetto a quello consigliato. Approfitti del minimo storico e risparmi quasi 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ti permette di ottenere il valore di permuta stimato direttamente sul tuo conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai la possibilità di provare il telefono per quattordici giorni. Non perdere altro tempo e approfitta di questa promo unica.

Galaxy A17: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A17 5G rispecchia alla perfezione la filosofia Samsung in questa fascia di prezzo: smartphone affidabili, con buone caratteristiche e che durino nel tempo. Rispetto al passato, però, c’è una grande differenza: Samsung porta sul Galaxy A17 funzioni di intelligenza artificiale che finora erano accessibili solo a utenti che acquistavano telefoni di fascia superiore. Grazie all’integrazione di Gemini puoi accedere facilmente all’AI e ricevere risposte nel giro di pochissimi secondi.

Passando agli aspetti tecnici, il Galaxy A17 si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Un display ampio e con luminosità elevata che puoi utilizzare per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Prestazioni assicurate dal processore Exynos di ultima generazione prodotto direttamente da Samsung e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna (espandibile utilizzando una scheda micro-SD).

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultragrandangolare da 5 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Completa il sistema fotografico il sensore selfie da 13 megapixel. A supporto anche diverse modalità per scattare ottime foto quando c’è poca luce.

Batteria da 5000mAh che ti permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza troppi problemi. Per concludere, Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per 6 generazioni e supporto per 6 anni per gli update di sicurezza. Hai la garanzia che il telefono resterà aggiornato per diversi anni e non sarai costretto a sostituirlo dopo poco tempo.

