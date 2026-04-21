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Samsung, questo smartphone costa pochissimo: va comprato subito

Il Galaxy A17 di Samsung è in offerta con uno sconto del 29% e lo paghi pochissimo. Puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero.

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Gamma Galaxy A53 5G Samsung newsroom

Quando si valuta l’acquisto di un nuovo smartphone lowcost, c’è anche Samsung tra i brand da tenere in considerazione. Tra i tanti telefoni prodotti dal colosso sud-coreano, ci sono anche alcuni modelli economici, come ad esempio il Galaxy A17. Si tratta di uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato da Samsung e da oggi è disponibile in promo con un ottimo sconto del 29% che lo fa diventare un best-buy assoluto. Risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display immersivo super fluido, un ottimo processore e una batteria che dura per tutto il giorno. A cui aggiungere l’affidabilità che solo Samsung sa offrire.

Galaxy A17

Galaxy A17

149,00 €209,00 € -60,00 € (29%)

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Galaxy A17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta e sconto speciale per il Galaxy A17. Da oggi lo trovi in promo a un prezzo di 149 euro con uno sconto del 29% su quello di listino. Per questo smartphone economico di Samsung si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 29,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando viene effettuato l’ordine. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A17

Galaxy A17

149,00 €209,00 € -60,00 € (29%)

Galaxy A17: le caratteristiche tecniche

La qualità assicurata da Samsung a un prezzo alla portata di tutti. Il Galaxy A17 è un telefono con pochi punti deboli, soprattutto in relazione al prezzo a cui lo trovi oggi. Il perfetto smartphone lowcost pensato per la vita di tutti i giorni.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Quanto basta per vedere al meglio tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai video sui social. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek che assicura buone prestazioni, supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la memoria microSD.

Il comparto fotografico è affidabile. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Quanto basta per scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 13 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno senza troppi patemi e supporta anche la ricarica rapida. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A17

Galaxy A17

149,00 €209,00 € -60,00 € (29%)

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