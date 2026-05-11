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Samsung, questo telefono è da comprare subito: costa pochissimo

Il Galaxy A17 di Samsung è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico. Scopri caratteristiche e prezzo

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samsung galaxy a33 5g Samsung

Se sei alla ricerca di un telefono economico e allo stesso tempo affidabile, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A17 con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 140 euro. Un’occasione unica per acquistare un ottimo smartphone al prezzo più basso di sempre e approfittare di una delle migliori occasioni del giorno. Il Galaxy A17 si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma ha una scheda tecnica molto interessante, a partire dal display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione. Supporta qualsiasi tipologia di app e scatta anche delle belle foto grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Un telefono completo, da oggi a un prezzo mai visto prima.

Galaxy A17

Galaxy A17

139,00 €209,00 € -70,00 € (33%)

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Galaxy A17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo al minimo storico per il Galaxy A17. Il telefono economico di Samsung è disponibile in promo da oggi su Amazon a 139 euro grazie allo sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo dicevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, per il reso gratuito hai a disposizione i soliti quattordici giorni di tempo.

Galaxy A17

Galaxy A17

139,00 €209,00 € -70,00 € (33%)

Galaxy A17: le caratteristiche tecniche

Anche Samsung si iscrive nella fascia degli smartphone lowcost grazie al Galaxy A17. Telefono uscito sul mercato da pochi mesi e dotato di componenti tecniche molto interessante. Per capirlo basta leggere la scheda tecnica.

Il primo elemento che spicca è il display. Samsung ha optato per uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Le prestazioni sono più soddisfacenti grazie al processore MediaTek, supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Uno degli aspetti più interessanti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Un sistema versatile e che permette di scattare belle foto e registrare video professionali in qualsiasi situazione. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera selfie da 13 megapixel.

La batteria è una garanzia: grazie alla capacità da 5000 mAh può durare per tutto il giorno senza troppi problemi. Chiudiamo con qualche info utile: Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per almeno sei generazioni. Questo vuol dire che non dovrai acquistare un nuovo telefono dopo un paio di anni perché desueto.

Galaxy A17

Galaxy A17

139,00 €209,00 € -70,00 € (33%)

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