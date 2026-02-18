Samsung, questo è il telefono da comprare oggi: costa pochissimo

Lo smartphone economico di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 38% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Scopri le caratteristiche.

L’occasione irrinunciabile del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per acquistare il nuovo smartphone. Da oggi, infatti, trovi su Amazon il Galaxy A17, nuovo telefono lowcost di Samsung, in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Un’occasione imperdibile per un telefono realizzato con componenti di ultima generazione e con un’affidabilità elevata.

La scheda tecnica si basa sul display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e sul processore Exynos che assicura ottime prestazioni con qualsiasi applicazione. La batteria dura per tutto il giorno e nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei generazioni. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Galaxy A17 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 179 euro grazie allo sconto del 38%. Per lo smartphone lowcost di Samsung si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Il risparmio totale è di ben 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon per effettuare il reso gratuito.

Galaxy A17: le caratteristiche tecniche

Con il Galaxy A17 Samsung prova a dettare legge anche nella fascia degli entry-level. Lo fa con un dispositivo realizzato con molta cura e dotato di componenti e caratteristiche che ben si adattano alle esigenze degli utenti.

Il primo elemento che salta subito all’occhio è il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. I colori sono vividi e la luminosità elevata lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1330 progettato appositamente per questo dispositivo e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla selfie camera da 13 megapixel. Un sistema fotografico completo e versatile con cui puoi fare veramente di tutto e che ti permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Per chiudere troviamo una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno senza troppi problemi. Come già detto, Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei generazioni. Cosa vuol dire? Che non sarete costretti a cambiare telefono dopo pochi anni perché non viene più aggiornato. Una garanzia in più sulla durabilità negli anni.

