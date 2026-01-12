Samsung, lo smartphone lowcost costa pochissimo: offerta del giorno

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Galaxy A16 è disponibile in promo con uno sconto del 30% e approfitti del minimo storico. Schermo immersivo, prestazioni elevate e una tripla fotocamera posteriore.

Samsung è sinonimo di smartphone di ottima qualità e di grande affidabilità, anche nella fascia lowcost. La serie Galaxy A ne è la dimostrazione: in questi anni ha catturato l’interesse di tanti utenti grazie a dispositivi con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Rapporto che diventa eccezionale quando li si trova in promo su Amazon, come accade oggi con il Galaxy A16. Lo smartphone entry-level di Samsung, infatti, è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi veramente poco. Un’occasione lampo da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il Galaxy A16 è il classico telefono pensato per la vita di tutti i giorni. Uno smartphone che assicura buone prestazioni e realizzato con componenti di alta qualità. Il punto centrale dello smartphone di Samsung è il display da ben 6,7 pollici ad alta risoluzione che assicura una visione immersiva dei contenuti. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos e i 256 gigabyte di memoria interna permettono di installare tutte le applicazioni che vuoi. La batteria è una garanzia: dura per tutto il giorno e si ricarica abbastanza velocemente.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo e ottima occasione. Da oggi il Galaxy A16 è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 160 euro con uno sconto del 30% su quello di listino. Il risparmio netto è molto interessante e permette di approfittare del minimo storico degli ultimi mesi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Non perdere questa ottima promo: può terminare da un momento all’altro.

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

Il prezzo non deve trarre in inganno: il Galaxy A16 è un telefono dalle ottime qualità tecniche e perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile e che duri nel tempo. E proprio sulla durabilità Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben 6 generazioni e quelli di sicurezza per sei anni. Ciò vuol dire che resterà aggiornato per lungo tempo e non sarai costretto a cambiarlo dopo pochi anni.

La scheda tecnica si basa un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende più fluido con i video e le app social. Uno schermo immersivo perfetto per vedere video, film, serie TV e foto. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos di ultima generazione supportato da ben 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. RAM e spazio di archiviazione sufficienti per il multitasking e per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi sfruttare la fotocamera frontale da 13 megapixel. Un sistema completo, che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Inoltre, nell’app fotocamera trovi anche filtri e modalità di scatto avanzate sviluppate da Samsung.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normale copri fino a quarantotto ore. Non perdere questa occasione: acquisti un telefono con buone caratteristiche a un prezzo mai visto prima

