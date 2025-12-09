Samsung, questo è lo smartphone da comprare oggi: costa pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Amazon trovi il Galaxy A16 in promo con uno sconto del 41% e lo paghi pochissimo risparmiando più di 100 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo smartphone e non vuoi spendere delle cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Infatti, da oggi trovi in offerta a un prezzo speciale il Galaxy A16 grazie allo sconto del 41% disponibile su Amazon. Il prezzo crolla al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Lo paghi meno di 150 euro, una cifra abbordabile e fai un super acquisto.

Il Galaxy A16, infatti, è uno dei migliori dispositivi economici che puoi trovare oggi sul mercato a meno di 150 euro. Un telefono con cui puoi fare di tutto, funzionale e con una buona scheda tecnica che si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici, un processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo e infine una super batteria che copre tutto il giorno. Grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel scatti anche delle belle foto. Insomma, un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Non perdere questa promo di Natale unica.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A16 di Samsung in promo a un prezzo di soli 148,70 euro grazie allo sconto del 41% presente in pagina. Risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e approfitti anche del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino a 15 gennaio 2026, come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo sul sito di e-commerce.

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

Samsung non è solo smartphone top di gamma che costano centinaia se non migliaia di euro. Il produttore sud-coreano in questi anni ci ha mostrato che sa realizzare anche telefoni economici di ottima qualità e duraturi nel tempo.

Il Galaxy A16 ne è un esempio e per capirlo basta vedere le componenti tecniche scelte. Partiamo da uno degli elementi di spicco: il display. A bordo lo smartphone ha uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Uno schermo ampio, con cornici ridotte e ottima luminosità. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1330 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il prezzo potrebbe trarre inganno, ma in realtà il Galaxy A16 ha anche un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 13 megapixel e permette di scattare dei selfie che puoi caricare direttamente sui tuoi canali social. Nell’app fotocamera hai anche diversi strumenti per l’editing fotografico.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Non è tutto. Samsung, infatti, ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sei generazioni. Questo vuol dire che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo solamente un paio di anni perché diventato obsoleto.

