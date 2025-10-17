Galaxy A16, con lo sconto speciale di Amazon costa pochissimo: prezzo in picchiata

Il Galaxy A16 è in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo crolla al minimo storico. Costa pochissimo e ha un'ottima scheda tecnica. Scopri prezzo e caratteristiche.

Una delle migliori offerte del giorno riguarda il Galaxy A16, smartphone economico di Samsung, disponibile da oggi a un prezzo mai visto prima. Il merito è di uno sconto imperdibile del 46% che fa scendere il prezzo a meno di 115 euro e approfitti anche del minimo storico. Trovare uno smartphone con le stesse qualità a un prezzo così basso è davvero difficile, e per questo motivo ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Inoltre, le scorte stanno per terminare: quindi devi approfittarne subito.

Il Galaxy A16 è un telefono economico in grado di assicurare ottime prestazioni, ma soprattutto molto affidabile. Smartphone perfetto per la vita di tutti giorni: schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione e scorrevole, buone prestazioni e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti e buoni video. Infine, la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Non farti scappare questa promo, le scorte sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy A16 in offerta a un prezzo di 113,77 euro, con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Lo paghi praticamente la metà e approfitti anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Se vuoi spendere poco, difficilmente troverai di meglio.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Disponibile anche la possibilità di effettuare il reso entro quattordici giorni dalla consegna. Devi approfittare subito della promo: le scorte a disposizione sono pochissime e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

Essenziale e versatile. Il Galaxy A16 è lo smartphone ideale per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo vuole tra le mani un dispositivo funzionale e affidabile.

Con il Galaxy A16 Samsung ha fatto un ottimo lavoro, realizzando anche uno smartphone che dura nel tempo, grazie alla sicurezza di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo per ben 6 generazioni. Cosa vuol dire? Che non si ha la necessità di dover sostituire il telefono dopo appena un paio di anni.

La scheda tecnica del Galaxy A16 mette in mostra le potenzialità di questo dispositivo. Partendo dal display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos di ultima generazione supportato da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1,5 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Di buon livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultrandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 13 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco tempo.

