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Quando il caldo si fa insistente, il classico ventaglio impone un movimento continuo e tiene occupata una mano. I gadget tech dedicati al raffrescamento personale affrontano il problema in modo diverso: generano un flusso dâ€™aria costante, indirizzato verso il corpo oppure sulla postazione di lavoro.

Non sostituiscono un climatizzatore, nÃ© abbassano la temperatura della stanza. Possono perÃ² rendere piÃ¹ tollerabile una giornata afosa, soprattutto quando ci si sposta o si trascorrono molte ore davanti al computer. La scelta dipende dal contesto. Un ventilatore da collo favorisce la libertÃ di movimento, mentre un modello da tavolo offre maggiore stabilitÃ .

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Ventilatori portatili e gadget rinfrescanti da scegliere

I modelli selezionatiÂ da Libero Tecnologia rispondono a esigenze differenti. Non esiste una soluzione adatta a ogni situazione. Conviene partire dal luogo dâ€™uso e stabilire se conti di piÃ¹ lâ€™autonomia oppure la possibilitÃ di tenere libere le mani.

Chesoon Ventilatore da collo

Il dettaglio che rende riconoscibile Chesoon Ã¨ il vano nel quale aggiungere alcune gocce di olio essenziale. Al di lÃ dellâ€™aromaterapia, il dispositivo pesa 180 grammi. La struttura ripiegabile ne facilita il trasporto quando non viene utilizzato. Offre tre velocitÃ e bocchette orientabili a 360 gradi. La ricarica richiede tre ore. Lâ€™autonomia varia dalle sei ore alla velocitÃ minima fino a unâ€™ora e mezza alla massima.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi desidera un modello indossabile leggero con una funzione di profumazione.

Chi desidera un modello indossabile leggero con una funzione di profumazione. A cosa serve? A ottenere un flusso dâ€™aria personale mantenendo libere le mani.

Mini ventilatore a clip ricaricabile USB

La caratteristica determinante Ã¨ il morsetto, progettato per fissare il ventilatore al colletto o alla cinghia di una borsa. Il peso indicato Ã¨ di circa 140 grammi. La testa puÃ² ruotare a 360 gradi, mentre il flusso Ã¨ regolabile su tre livelli. La batteria integrata si ricarica tramite USB-C, anche collegandola a un power bank o a un computer.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi preferisce evitare un dispositivo appoggiato direttamente sul collo.

Chi preferisce evitare un dispositivo appoggiato direttamente sul collo. A cosa serve?Â A indirizzare lâ€™aria verso il corpo durante gli spostamenti.

Cappello con ventola a energia solare

PiÃ¹ specializzato rispetto agli altri prodotti, questo cappello integra due ventole alimentabili attraverso il pannello solare oppure via USB. La tesa offre una copertura fisica dal sole. Il tessuto Ã¨ composto per lâ€™85% da poliestere, mentre la parte superiore presenta uno strato in rete. La regolazione posteriore si adatta a circonferenze comprese tra 55,9 e 63,5 centimetri.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi trascorre molto tempo allâ€™aperto con la testa esposta al sole.

Chi trascorre molto tempo allâ€™aperto con la testa esposta al sole. A cosa serve?Â A combinare ombreggiatura e ventilazione localizzata.

ITSHINY Ventilatore da collo

ITSHINY distribuisce il flusso intorno al collo attraverso un massimo di 78 uscite dâ€™aria. Lâ€™ingresso copre un angolo di 270 gradi. La struttura priva di pale esposte riduce il rischio che i capelli vengano coinvolti nel meccanismo. La batteria ha una capacitÃ indicata di 4.000 mAh.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi cerca una ventilazione piÃ¹ distribuita lungo il collo.

Chi cerca una ventilazione piÃ¹ distribuita lungo il collo. A cosa serve?Â A creare una brezza avvolgente senza pale accessibili.

KARFUN Ventilatore portatile

Il display digitale Ã¨ lâ€™elemento piÃ¹ utile di KARFUN, poichÃ© mostra la velocitÃ selezionata e la carica residua. Il ventilatore puÃ² essere tenuto in mano oppure appoggiato sulla scrivania, adattandosi a un impiego meno vincolato. Sono disponibili cinque velocitÃ . Una ricarica completa richiede da unâ€™ora e mezza a due ore. Lâ€™autonomia arriva fino a sei ore al livello minimo.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi vuole controllare la batteria senza procedere per tentativi.

Chi vuole controllare la batteria senza procedere per tentativi. A cosa serve?Â A rinfrescarsi in movimento oppure davanti a una postazione.

Saytay Ventola programmabile USB con LED

Saytay punta soprattutto sulla personalizzazione. Durante la rotazione, i LED mostrano messaggi modificabili da computer. La memoria puÃ² conservare fino a 20 testi, ciascuno composto da non piÃ¹ di 20 lettere. Il software funziona con Windows, ma non Ã¨ compatibile con macOS. Il collo flessibile consente di orientare la ventola, che deve essere collegata direttamente a una porta USB.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi considera importante lâ€™effetto visivo sulla propria scrivania.

Chi considera importante lâ€™effetto visivo sulla propria scrivania. A cosa serve?Â A generare una brezza mostrando brevi messaggi luminosi.

Mini ventilatore portatile silenzioso USB

Questo modello da tavolo concentra lâ€™attenzione sul rumore. Alla velocitÃ minima viene dichiarato un livello inferiore a 25 dB, un dato interessante per una postazione dedicata al lavoro o allo studio. Le tre pale raggiungono una velocitÃ dellâ€™aria massima indicata di 4,6 metri al secondo. Il flusso puÃ² essere regolato su tre livelli. Non Ã¨ presente una batteria, quindi il ventilatore deve rimanere collegato a una fonte USB.

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Chi dovrebbe acquistarlo? Chi lavora in un ambiente tranquillo e dispone di una porta USB vicina.

Chi lavora in un ambiente tranquillo e dispone di una porta USB vicina. A cosa serve? A muovere lâ€™aria sulla scrivania senza dipendere dallâ€™autonomia di una batteria.

Come i gadget tech aiutano in estate

Il primo aspetto da valutare riguarda il modo in cui verrÃ utilizzato il dispositivo. I modelli indossabili lasciano libere le mani, ma il peso e la forma possono incidere sul comfort dopo diverse ore. Un ventilatore con clip occupa meno spazio, purchÃ© il morsetto trovi un punto stabile sullâ€™abbigliamento o sulla borsa.

La regolazione del flusso conta piÃ¹ della potenza. La possibilitÃ di scegliere tra diverse velocitÃ evita un getto eccessivo quando il caldo Ã¨ moderato. Una testa orientabile consente invece di dirigere lâ€™aria senza spostare il dispositivo. Nei ventilatori da collo conviene osservare la disposizione delle bocchette, dalla quale dipende lâ€™area raggiunta dalla brezza.

Per i prodotti a batteria, lâ€™autonomia va sempre considerata in rapporto alla velocitÃ utilizzata. Il dato massimo viene normalmente rilevato al livello piÃ¹ basso e puÃ² ridursi sensibilmente quando si aumenta il flusso. Anche il tempo di ricarica merita attenzione. Una porta USB-C facilita lâ€™impiego degli alimentatori giÃ utilizzati ogni giorno.

Sulla scrivania, il rumore diventa un fattore decisivo. Un valore espresso in decibel Ã¨ piÃ¹ indicativo di una generica promessa di silenziositÃ , purchÃ© venga specificata la velocitÃ alla quale Ã¨ stato misurato. Nei modelli indossabili acquistano invece maggiore importanza il peso e il contatto con la pelle. Chi ha i capelli lunghi dovrebbe preferire prese dâ€™aria protette oppure strutture prive di pale esposte.

Le funzioni aggiuntive vanno considerate soltanto in un secondo momento. Un indicatore della batteria offre un vantaggio concreto durante gli spostamenti. Lâ€™aromaterapia e i messaggi luminosi rispondono invece a preferenze piÃ¹ personali.