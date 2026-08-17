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Una giornata al mare può mettere in difficoltà dispositivi che, altrove, non richiedono particolari attenzioni. Il caldo accelera il consumo della batteria. Intanto, la sabbia può infiltrarsi nelle aperture più piccole e l’acqua salata espone soprattutto lo smartphone a un rischio ulteriore.

Questa guida all’acquisto raccoglie i gadget tech per la spiaggia selezionati dalla redazione di Libero Tecnologia.

Ventilatore portatile per la spiaggia

È probabilmente il gadget perfetto per la vita da spiaggia: quando manca anche la brezza più lieve, genera un flusso d’aria proprio dove serve. I modelli tascabili funzionano con batterie ricaricabili e consentono di regolare l’intensità. Non è necessario puntare alle fasce di prezzo più alte: alcuni prodotti economici offrono risultati convincenti. Meglio valutare l’efficacia reale della ventola che lasciarsi attirare da lunghe liste di modalità.

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A cosa serve in spiaggia? A creare un flusso d’aria personale quando sotto l’ombrellone fa troppo caldo.

A creare un flusso d’aria personale quando sotto l’ombrellone fa troppo caldo. Chi dovrebbe comprarlo? Chi cerca un sollievo immediato senza aggiungere troppo ingombro alla borsa.

Ventilatore da collo

Tenere in mano un ventilatore a lungo può diventare scomodo. Il modello da collo affronta il problema in modo diverso: si indossa e lascia libere entrambe le mani. È una soluzione particolarmente sensata quando si rimane a lungo sotto l’ombrellone. Non a caso, questa tipologia compare anche nelle selezioni dedicate agli accessori da spiaggia. Il suo punto di forza non risiede in una funzione spettacolare, ma nella possibilità di beneficiare del flusso d’aria senza dover pensare continuamente al dispositivo.

A cosa serve in spiaggia? A dirigere il flusso d’aria verso il viso senza dover impugnare il ventilatore.

A dirigere il flusso d’aria verso il viso senza dover impugnare il ventilatore. Chi dovrebbe comprarlo? Chi preferisce una soluzione indossabile da usare sotto l’ombrellone.

Ventilatore con nebulizzatore

Qui cambia soprattutto la sensazione sulla pelle. Un ventilatore tradizionale si limita a muovere l’aria. La versione con nebulizzatore aggiunge una leggera dispersione d’acqua. Alcuni modelli recenti riuniscono le due funzioni in un solo dispositivo. La differenza si avverte soprattutto nelle giornate più torride, in particolare se il semplice flusso della ventola risulta poco incisivo. Prima dell’acquisto conviene comunque verificare che il modello scelto includa davvero la nebulizzazione.

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A cosa serve in spiaggia? A dirigere sulla pelle un flusso d’aria accompagnato da una sottile nebulizzazione d’acqua.

A dirigere sulla pelle un flusso d’aria accompagnato da una sottile nebulizzazione d’acqua. Chi dovrebbe comprarlo? Chi desidera un effetto diverso da quello offerto da una normale ventola tascabile.

Power bank

Anche uno smartphone caricato prima di uscire può avere bisogno di energia dopo molte ore lontano da una presa. In spiaggia, però, non basta guardare alla sola capacità del power bank. La protezione dall’acqua diventa un criterio altrettanto importante. Esistono modelli recenti con certificazione IPX7, ma la presenza della sigla deve essere verificata sul singolo prodotto. Una generica promessa di resistenza non è altrettanto chiara quanto una certificazione dichiarata.

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A cosa serve in spiaggia? A ricaricare lo smartphone contando su una protezione specifica contro il contatto con l’acqua.

A ricaricare lo smartphone contando su una protezione specifica contro il contatto con l’acqua. Chi dovrebbe comprarlo? Chi trascorre l’intera giornata al mare e usa spesso il telefono.

Power bank solare

La parola "solare" può generare aspettative sbagliate. Il piccolo pannello integrato va considerato soprattutto come una risorsa d’emergenza, non come un sostituto della ricarica preventiva. Il power bank dovrebbe quindi essere portato in spiaggia con la batteria già carica. Una precauzione resta essenziale: la presenza del pannello non significa che il dispositivo possa essere lasciato al sole per ore. Una batteria appoggiata sulla sabbia rovente rimane esposta a un calore eccessivo.

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A cosa serve in spiaggia? A offrire una possibilità aggiuntiva per recuperare energia lontano dalle prese.

A offrire una possibilità aggiuntiva per recuperare energia lontano dalle prese. Chi dovrebbe comprarlo? Chi cerca una soluzione d’emergenza ed è consapevole dei limiti del pannello integrato.

Custodia impermeabile per smartphone

Non è il gadget più sofisticato della guida, ma potrebbe essere quello capace di evitare il danno più fastidioso. Una custodia impermeabile costa generalmente poco e crea una barriera tra il telefono e l’acqua salata. Protegge anche dalla sabbia, che tende a raggiungere porte e fessure. Su alcuni modelli, il touchscreen rimane utilizzabile attraverso la protezione. Anche la possibilità di usare la fotocamera dipende dalla custodia e va verificata prima dell’acquisto.

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A cosa serve in spiaggia? A proteggere lo smartphone dal contatto diretto con l’acqua salata e con la sabbia.

A proteggere lo smartphone dal contatto diretto con l’acqua salata e con la sabbia. Chi dovrebbe comprarla? Chi porta il telefono vicino alla riva o lo usa con le mani bagnate.

Speaker Bluetooth

Uno speaker pensato per il salotto può essere portato al mare, ma non è necessariamente progettato per affrontarne l’ambiente. La certificazione IP67 rende un modello Bluetooth molto più adatto alla spiaggia: attesta la protezione dalla polvere e la resistenza all’immersione entro i parametri previsti dallo standard. La sigla non autorizza comunque a usare il dispositivo senza cautela. Offre però un riferimento più affidabile rispetto a formule commerciali poco precise.

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A cosa serve in spiaggia? A riprodurre audio con una protezione dichiarata contro la polvere e l’immersione.

A riprodurre audio con una protezione dichiarata contro la polvere e l’immersione. Chi dovrebbe comprarlo? Chi non vuole esporre uno speaker domestico alle condizioni tipiche della spiaggia.

E-reader

Lo smartphone può contenere un’intera biblioteca, ma il suo schermo non è sempre il più piacevole sotto il sole. Il display a inchiostro elettronico di un e-reader è particolarmente adatto alla luce esterna e permette di riservare il telefono ad altri usi. Alcuni lettori digitali sono anche resistenti all’acqua. Non si tratta di una caratteristica universale, quindi va verificata nella scheda del modello scelto. Il vantaggio principale resta una lettura più confortevole nelle condizioni luminose della spiaggia.

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A cosa serve in spiaggia? A leggere libri digitali su uno schermo adatto anche alla luce esterna.

A leggere libri digitali su uno schermo adatto anche alla luce esterna. Chi dovrebbe comprarlo? Chi trascorre buona parte della giornata a leggere sotto l’ombrellone.

Action cam impermeabile

Per riprendere ciò che accade in acqua non è necessario mettere a rischio lo smartphone. Un’action cam impermeabile è progettata proprio per questo compito, purché venga utilizzata entro le condizioni dichiarate dal produttore. Alcuni modelli possono entrare in acqua direttamente. Altri richiedono una custodia dedicata.

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A cosa serve in spiaggia? A realizzare riprese in acqua lasciando lo smartphone in un luogo protetto.

A realizzare riprese in acqua lasciando lo smartphone in un luogo protetto. Chi dovrebbe comprarla? Chi vuole filmare durante il bagno e preferisce utilizzare un dispositivo dedicato.

Smartwatch

Lo smartwatch può essere utile quando il telefono rimane nella borsa. Consente di avere alcune funzioni disponibili al polso mentre ci si avvicina all’acqua. La definizione "resistente all’acqua", però, non indica automaticamente che il dispositivo sia adatto al mare. La compatibilità con l’acqua salata va controllata nelle indicazioni del singolo modello. Ogni dichiarazione di resistenza vale soltanto per determinate condizioni e non può essere estesa a qualunque utilizzo.

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A cosa serve in spiaggia? A lasciare lo smartphone al riparo continuando a usare le funzioni disponibili al polso.

A lasciare lo smartphone al riparo continuando a usare le funzioni disponibili al polso. Chi dovrebbe comprarlo? Chi vuole tenere sotto controllo notifiche, messaggi, parametri vitali e intende allenarsi.

Borsa frigo elettrica portatile

La borsa frigo elettrica richiede spazio, ma nelle giornate più calde può cambiare la gestione di una lunga permanenza al mare. Alcuni modelli riescono a mantenere fresche le bevande per l’intera giornata e possono essere alimentati da una power station. Proprio l’alimentazione va valutata con attenzione: prima di scegliere la borsa bisogna capire quale fonte energetica sia prevista e verificare che i dispositivi siano compatibili.

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A cosa serve in spiaggia? A mantenere fresche le bevande durante una permanenza prolungata.

A mantenere fresche le bevande durante una permanenza prolungata. Chi dovrebbe comprarla? Chi raggiunge la spiaggia con un’attrezzatura organizzata e può gestirne l’ingombro.

Mini power station portatile

Con una power station si supera il confine del semplice accessorio tascabile. I modelli compatti possono alimentare dispositivi che richiedono molta più energia rispetto a quella fornita da una normale power bank. Per la sola ricarica dello smartphone sarebbe una soluzione sproporzionata. Ha senso, invece, in una postazione da spiaggia più attrezzata e può essere impiegata per alimentare una borsa frigo compatibile. Anche in questo caso, il dispositivo deve rimanere al riparo dal sole.

A cosa serve in spiaggia? A fornire energia ad apparecchi che non possono essere gestiti da un comune power bank.

A fornire energia ad apparecchi che non possono essere gestiti da un comune power bank. Chi dovrebbe comprarla? Chi ha un fabbisogno energetico preciso e non deve spostare spesso l’attrezzatura.

Quali accessori tech da spiaggia comprare?

Un kit da spiaggia ben costruito è quello che risolve grossi fastidi senza aggiungere peso inutile. Prima di acquistare conviene quindi partire da una domanda semplice: quale problema si presenta più spesso durante le proprie giornate al mare? La risposta permette di distinguere un gadget utile da un oggetto destinato a rimanere nella borsa.