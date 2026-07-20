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Una serie di gadget estivi trasforma piccoli fastidi in azioni rapide, dalla trivella per ombrellone ai ventilatori indossabili per il fresco personale.

Accessori pratici come mini casseforti, pompe elettriche e frigo portatili semplificano la vita in campeggio, spiaggia e viaggi on the road.

Power station e dispositivi ricaricabili garantiscono autonomia energetica e comfort, rendendo la tecnologia alleata delle vacanze e del relax.

La bella stagione porta con sé giornate lunghe, vacanze e tanto tempo all’aperto. Insieme, però, arrivano anche alcune "necessità" che durante il resto dell’anno nemmeno consideriamo: possono sembrare superflue, eppure si fanno sentire eccome.

La buona notizia è che esiste una serie di gadget e strumenti, più o meno all’avanguardia, pensati proprio per risolvere questi piccoli fastidi stagionali. Alcuni sono curiosi, altri sorprendenti, tutti hanno un obiettivo comune: facilitarci la vita quando il termometro sale.

Estate e voglia di… faticare meno

Diciamolo: d’estate, e ancora di più in vacanza, la soglia di sopportazione della fatica si abbassa. Piantare l’ombrellone nella sabbia dura, gonfiare a polmoni tre materassini e due unicorni galleggianti, fare la spola tra la spiaggia e il bar per una bibita fresca: sono tutte attività che, sotto il sole di luglio, pesano il doppio.

A questo si aggiungono le esigenze pratiche di chi viaggia: dispositivi da tenere carichi anche in campeggio o in camper, oggetti di valore da custodire mentre si fa il bagno, il caldo da gestire durante le camminate o le escursioni. In tutti questi casi affidarsi a un gadget dedicato ha senso: costa poco (quasi sempre), occupa poco spazio in valigia e trasforma una scocciatura in un gesto da pochi secondi.

Quali sono i gadget più originali?

La categoria è vastissima e spazia dagli accessori più semplici ai piccoli elettrodomestici da viaggio. Su Amazon se ne trovano di ogni tipo, per tutte le tasche e per tutte le esigenze: noi ne abbiamo selezionati alcuni che uniscono originalità e utilità.

Trivella per ombrellone

Non è proprio tecnologico al cento per cento, ma è sicuramente una trovata originale che facilita la vita a chiunque abbia mai combattuto contro un ombrellone che vola via al primo colpo di vento. Si tratta di un picchetto a vite che si avvita nella sabbia o nel terreno come una trivella, creando un ancoraggio stabile in pochi giri di polso.

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Il modello Relaxdays è in acciaio, si adatta ad aste di diverso diametro e funziona su sabbia, prato e terreno. Una volta piantato, l’ombrellone resta al suo posto anche quando si alza la brezza pomeridiana.

Perché sceglierlo? Perché mette fine alle rincorse all’ombrellone in spiaggia e regge anche su terreni compatti dove le mani da sole si arrendono.

Perché mette fine alle rincorse all’ombrellone in spiaggia e regge anche su terreni compatti dove le mani da sole si arrendono. Quando ti serve? Al mare nelle spiagge libere, ma anche in giardino, in campeggio o al lago, ovunque serva piantare un parasole in sicurezza.

Al mare nelle spiagge libere, ma anche in giardino, in campeggio o al lago, ovunque serva piantare un parasole in sicurezza. Vantaggi: materiale resistente, compatibilità con aste di vario diametro, installazione rapida senza attrezzi, ingombro minimo nella borsa mare.

Mini ventilatore da collo

Ora invece entriamo nei gadget tech veri e propri, con una proposta decisamente originale: un ventilatore da indossare attorno al collo, come una cuffia. Il design è senza pale, quindi niente capelli impigliati, e le piastre refrigeranti a contatto con la pelle abbassano la temperatura in pochi secondi.

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La batteria ricaricabile via USB garantisce diverse ore di autonomia e il flusso d’aria avvolge il collo a 360 gradi, lasciando le mani completamente libere. Un piccolo condizionatore personale da portare ovunque.

Perché sceglierlo? Perché unisce ventilazione e raffreddamento a contatto, una combinazione che i classici ventilatori portatili a mano non offrono.

Perché unisce ventilazione e raffreddamento a contatto, una combinazione che i classici ventilatori portatili a mano non offrono. Quando ti serve? Durante le passeggiate in città, le visite ai musei, le escursioni, i viaggi in treno o semplicemente in casa nelle ore più calde.

Durante le passeggiate in città, le visite ai musei, le escursioni, i viaggi in treno o semplicemente in casa nelle ore più calde. Vantaggi: mani libere, design senza pale sicuro anche con i capelli lunghi, più velocità regolabili, ricarica USB comoda anche in viaggio.

Cassaforte portatile impermeabile e antifurto

Passiamo ora a un accessorio "strano" ma decisamente utile. Non possiamo negare che i furti siano frequenti d’estate, per questo lasciare telefono, portafoglio e chiavi incustoditi sotto l’asciugamano mentre si fa il bagno resta una delle abitudini più rischiose delle vacanze.

Questa mini cassaforte con combinazione risolve il problema: si chiude con un codice e si assicura all’ombrellone o al lettino tramite un cavo d’acciaio rimovibile.

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La scocca è in ABS rigido, resistente a urti e acqua, con interno imbottito per proteggere smartphone, gioielli e documenti. Le dimensioni compatte la rendono facile da infilare in qualsiasi borsa da spiaggia.

Perché sceglierla? Perché è un deterrente efficace contro i furti d’occasione e permette di fare il bagno senza tenere d’occhio l’asciugamano ogni trenta secondi.

Perché è un deterrente efficace contro i furti d’occasione e permette di fare il bagno senza tenere d’occhio l’asciugamano ogni trenta secondi. Quando ti serve? In spiaggia e in piscina, ma anche in camera d’albergo, in campeggio, in palestra o durante le trasferte di lavoro.

In spiaggia e in piscina, ma anche in camera d’albergo, in campeggio, in palestra o durante le trasferte di lavoro. Vantaggi: combinazione personalizzabile, cavo in acciaio per l’ancoraggio, struttura impermeabile e antiurto, interno imbottito che protegge i dispositivi.

Pompa per materassini ipertecnologica

Questo oggetto, invece, risolve un problema che hanno in molti (specie genitori con bimbi, tanti salvagenti e tanti materassini…): gonfiare tutto a fiato è una fatica che rovina l’inizio di ogni giornata al mare.

La pompa elettrica ricaricabile fa il lavoro al posto nostro, gonfiando e sgonfiando in pochi minuti grazie agli ugelli intercambiabili inclusi.

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Il formato è compatto, sta nel palmo di una mano e si ricarica via USB come uno smartphone. La doppia funzione gonfia e sgonfia torna utile anche a fine vacanza, quando bisogna riporre tutto in valigia.

Perché sceglierla? Perché elimina la parte più faticosa dei gonfiabili e a fine giornata sgonfia materassini e salvagenti in un attimo, riducendone l’ingombro.

Perché elimina la parte più faticosa dei gonfiabili e a fine giornata sgonfia materassini e salvagenti in un attimo, riducendone l’ingombro. Quando ti serve? Al mare e in piscina con i bambini, in campeggio per i materassi ad aria, a casa per cuscini gonfiabili e sacchi sottovuoto.

Al mare e in piscina con i bambini, in campeggio per i materassi ad aria, a casa per cuscini gonfiabili e sacchi sottovuoto. Vantaggi: doppia funzione gonfia/sgonfia, ugelli per ogni tipo di valvola, dimensioni tascabili, batteria ricaricabile senza bisogno di prese di corrente.

Frigorifero portatile da spiaggia e campeggio

Facciamo ora un salto avanti dal punto di vista della tecnologia e del prezzo: il frigorifero portatile BougeRV è un vero frigo a compressore, in grado di raggiungere temperature da congelatore (fino a -22°C) e di funzionare sia a 12/24V in auto e camper sia con la presa di casa.

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Il raffreddamento è rapido e il consumo contenuto, con una modalità ECO pensata per risparmiare energia e una protezione che salvaguarda la batteria dell’auto. Bibite ghiacciate e gelati anche in spiaggia libera, senza dipendere dal bar.

Perché sceglierlo? Perché fa quello che una borsa frigo con i panetti di ghiaccio può solo promettere: temperatura costante e regolabile per tutta la giornata.

Perché fa quello che una borsa frigo con i panetti di ghiaccio può solo promettere: temperatura costante e regolabile per tutta la giornata. Quando ti serve? Nei viaggi in auto e in camper, in campeggio, nelle giornate al mare o al lago lontano dai servizi, ma anche come scorta extra in caso di grigliate.

Nei viaggi in auto e in camper, in campeggio, nelle giornate al mare o al lago lontano dai servizi, ma anche come scorta extra in caso di grigliate. Vantaggi: refrigerazione a compressore fino a -22°C, doppia alimentazione 12/24V e rete domestica, protezione della batteria del veicolo, consumi ridotti in modalità ECO.

Stazione di alimentazione portatile per carica ultraveloce

Infine, una proposta impegnativa dal punto di vista economico ma sicuramente fuori dagli schemi e risolutiva per chi vuole sempre i dispositivi carichi, ovunque si trovi.

Una power station portatile è molto più di un powerbank: una batteria di grande capacità con prese di corrente, porte USB e USB-C, capace di alimentare più dispositivi in contemporanea.

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Si ricarica dalla presa di casa, dall’auto o con un pannello solare, e in vacanza tiene in vita smartphone, tablet, droni, luci da campeggio e persino piccoli elettrodomestici. A casa, invece, diventa una riserva di energia preziosa in caso di blackout.

Perché sceglierla? Perché rende autonomi dal punto di vista energetico: niente più caccia alla presa al bar o al camping, e nessun dispositivo scarico sul più bello.

Perché rende autonomi dal punto di vista energetico: niente più caccia alla presa al bar o al camping, e nessun dispositivo scarico sul più bello. Quando ti serve? In campeggio, in camper, nelle case vacanza senza abbastanza prese, durante i viaggi on the road e nelle emergenze domestiche.

In campeggio, in camper, nelle case vacanza senza abbastanza prese, durante i viaggi on the road e nelle emergenze domestiche. Vantaggi: più uscite per caricare tutto insieme, ricarica veloce dei dispositivi, compatibilità con i pannelli solari, utile tutto l’anno come alimentazione di riserva.

Tecnologia e vacanza: una vita più semplice

Dalla trivella per l’ombrellone alla power station, il filo conduttore è sempre lo stesso: meno fatica, più relax. Sono oggetti che a prima vista possono sembrare sfizi, salvo poi rivelarsi quei compagni di viaggio di cui non si riesce più a fare a meno.

La tecnologia, in fondo, dà il meglio di sé proprio quando risolve i piccoli problemi quotidiani senza farsi notare troppo. E se questi problemi arrivano sotto l’ombrellone, tanto meglio: le vacanze sono fatte per riposarsi, il resto lo fanno i gadget.

FAQ Qual è il gadget migliore per stabilizzare l'ombrellone in spiaggia? Una trivella a vite: si avvita nella sabbia o nel terreno, tiene l'ombrellone saldo anche con vento e su terreni compatti. Come rinfrescarsi senza tenere in mano un ventilatore? Un ventilatore da collo senza pale: raffredda a contatto, libera le mani e si ricarica via USB per ore di autonomia. Come proteggere telefono e soldi mentre faccio il bagno? Una mini cassaforte portatile con combinazione e cavo d'acciaio: impermeabile, antiurto e si aggancia a ombrellone o lettino. Cosa usare per gonfiare velocemente materassini e salvagenti? Una pompa elettrica ricaricabile: compatta, con ugelli intercambiabili, gonfia e sgonfia in pochi minuti senza prese di corrente. È utile portare una power station in vacanza? Sì: offre prese e porte multiple, ricarica veloce, compatibilità con pannelli solari e mantiene dispositivi carichi anche in assenza di rete.