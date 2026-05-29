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Le borse mondiali aprono al mercato dei derivati per la potenza di calcolo: ecco come i token dei modelli linguistici e il noleggio delle GPU stanno diventando le nuove commodity globali.

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Le piazze finanziarie stanno progettando di trasformare la potenza di calcolo e i token AI in commodity negoziabili sui mercati.

I mercati dei derivati puntano a quotare noleggio di chip e contratti sui token per stabilizzare costi e ridurre la volatilità.

La nascita di questi strumenti segna la fine dell'era pionieristica: l'AI diventa un asset reale con impatti su investimenti e infrastrutture.

La finanza globale si prepara a quotare la materia prima del secolo: la potenza di calcolo. Le grandi borse mondiali studiano contratti derivati basati sui token dei modelli linguistici e sul noleggio dei chip, offrendo alle aziende uno scudo contro l’altalena dei costi tecnologici.

Il nuovo oro: i dati

I cicli tecnologici, a un certo punto, smettono di essere un’innovazione e un gioco per appassionati, per diventare un asset geopolitico. È successo con il web, poi con gli smartphone e infine con i chip.

Oggi l’attenzione si sposta su ciò che alimenta l’oro digitale: i dati e la capacità di elaborarli. La domanda che circola con insistenza nei corridoi finanziari è se l’intelligenza artificiale sia davvero il nuovo petrolio. La risposta breve è sì, al punto che le borse internazionali stanno creando strumenti per scambiarla esattamente come il greggio o i metalli preziosi.

La novità non riguarda i listini azionari tradizionali, ma il mercato dei derivati. Secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters, lo Shanghai Futures Exchange sta progettando contratti finanziari basati proprio sui token AI.

Parallelamente, colossi occidentali come il CME Group e l’Intercontinental Exchange, che controlla la borsa di New York, stanno lavorando a soluzioni per quotare il noleggio delle unità di elaborazione grafica. Significa che la potenza di calcolo sta per diventare una commodity a tutti gli effetti, con tutto quello che ne consegue. Nella fattispecie, il pensiero vola ai futures, prezioso strumento di investimento.

La metamorfosi dei chip in materia prima

Fino a oggi, chi gestiva un’azienda o un progetto digitale considerava i server come una spesa infrastrutturale fissa o variabile.

L’esplosione dei modelli linguistici ha cambiato le regole. Il noleggio dei chip Nvidia, i motori grafici indispensabili per l’addestramento dei software, ha già un mercato spot dinamico e fluttuante.

I dati diffusi dalla società di tracciamento AI Mining Co. mostrano che i prezzi orari per l’hardware di ultima generazione oscillano vistosamente a seconda del fornitore cloud e della richiesta del momento.

In una sola settimana, le tariffe orarie delle schede H100 si sono collocate in una forbice tra i 2,79 e i 3,33 dollari, con picchi che in alcuni marketplace superano i quattro dollari.

Davanti a questa volatilità, i grandi fondi di private equity e i fornitori di servizi cloud stanno investendo centinaia di miliardi di dollari in nuovi data center, mentre i nuovi attori del settore cercano di strappare quote di mercato ai giganti storici della Silicon Valley.

Dai chip alle parole, il valore del singolo frammento

Comprare la potenza di calcolo è però solo un lato della medaglia. Il vero valore per chi usa i servizi commerciali si misura in token AI, ovvero i frammenti di parole che i modelli linguistici elaborano e producono.

Le aziende tech vendono i propri servizi proprio usando questa unità di misura. Per fare un esempio concreto, OpenAI richiede 5 dollari per milione di token in ingresso e 30 dollari per milione in uscita per l’accesso alle proprie chiavi di sviluppo avanzate.

Scommettere o proteggersi sulle oscillazioni di queste tariffe diventerà presto la normalità per i direttori finanziari.

Poter disporre di contratti a termine sui token permetterà alle imprese di pianificare gli investimenti senza temere un improvviso aumento dei costi di gestione dei propri assistenti digitali o dei sistemi di automazione.

Quando la finanza crea un’infrastruttura simile, significa che l’era pionieristica è finita. Chi vuole investire nell’intelligenza artificiale non guarderà più solo alle azioni dei produttori di chip, ma al valore reale della materia prima che fa muovere il mondo digitale.