Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Dietro la ripresa di molti progetti sulla fusione nucleare per produrre energia pulita e "inesauribile" c’è anche la diffusione dei data center e dell’AI.

123RF

La fusione nucleare negli ultimi anni è diventata una delle frontiere più ambiziose della tecnologia energetica e oggi coinvolge non solo scienziati e governi, ma anche le Big Tech. Aziende come Google, Microsoft e Nvidia stanno investendo miliardi in questa ricerca con un obiettivo preciso: arrivare entro il prossimo decennio a produrre energia pulita in modo stabile e su larga scala. La promessa è quella di una fonte quasi inesauribile, senza emissioni e capace di sostenere anche il crescente fabbisogno energetico dei data center e dell’intelligenza artificiale.

La fusione nucleare al centro della scena

La fusione nucleare è il processo che alimenta il Sole: nuclei atomici leggeri si fondono generando una grande quantità di energia. Replicare questo meccanismo sulla Terra è uno dei grandi sogni della fisica moderna.

A differenza della fissione nucleare usata nelle centrali tradizionali, la fusione non produce scorie radioattive di lunga durata e non comporta gli stessi rischi di incidenti.

Per decenni la tecnologia è rimasta confinata alla ricerca scientifica, perché controllare il plasma necessario alla reazione richiede temperature e condizioni estreme.

Negli ultimi anni, però, i progressi nei magneti superconduttori, nella simulazione digitale e nella potenza di calcolo hanno accelerato i progetti.

Oggi diversi laboratori e aziende private puntano a dimostrare che la fusione può produrre più energia di quanta se ne consumi, il cosiddetto pareggio energetico.

Il fabbisogno energetico dell’AI

Il crescente interesse delle Big Tech non è casuale. Il boom dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud sta facendo aumentare rapidamente il consumo di elettricità dei data center. Alcune analisi indicano che la domanda energetica legata all’AI potrebbe crescere a ritmi molto elevati già entro la fine del decennio.

Per questo aziende tecnologiche e investitori stanno guardando alla fusione nucleare come a una possibile fonte di energia pulita capace di garantire produzione continua.

Google, ad esempio, ha firmato un accordo con la società statunitense Commonwealth Fusion Systems per acquistare in futuro energia da un reattore a fusione in sviluppo. Anche Microsoft ha investito nel settore sostenendo la startup Helion Energy.

Un altro attore importante è Nvidia, che partecipa ai finanziamenti di nuovi progetti e lavora sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per simulare il comportamento del plasma all’interno dei reattori. L’idea è semplice: più potenza di calcolo significa meno tentativi fisici e tempi di sviluppo più rapidi.

Dal MIT ai primi reattori sperimentali

Tra i centri di ricerca più attivi c’è il Plasma Science and Fusion Center del Massachusetts Institute of Technology. Da questo laboratorio è nata proprio Commonwealth Fusion Systems, una delle aziende più avanzate nello sviluppo di reattori a fusione.

Il progetto SPARC, attualmente in costruzione negli Stati Uniti, dovrebbe dimostrare nei prossimi anni la capacità di generare più energia di quella necessaria a far funzionare l’impianto. Se questo obiettivo verrà raggiunto, aprirà la strada al reattore ARC, pensato come impianto commerciale da circa 400 megawatt.

La ricerca coinvolge anche infrastrutture scientifiche pubbliche. Argonne National Laboratory e MIT stanno lavorando con software open source per simulare il comportamento dei neutroni nei reattori, uno strumento che permette di migliorare i progetti prima ancora della costruzione fisica degli impianti.

Il ruolo dell’Italia e la sfida geopolitica

La corsa alla fusione nucleare ha anche una dimensione geopolitica. Chi riuscirà a sviluppare per primo una tecnologia commerciale potrebbe ridefinire il mercato energetico globale.

Gli Stati Uniti stanno accelerando grazie agli investimenti privati e a un quadro normativo più flessibile.

Anche l’Italia è presente in questa partita. Eni è uno dei principali investitori di Commonwealth Fusion Systems dal 2018 e ha firmato accordi per l’acquisto di energia dal futuro impianto ARC che dovrebbe sorgere in Virginia.

L’obiettivo è utilizzare questa nuova fonte per alimentare una rete elettrica sempre più esigente, soprattutto nelle aree con forte concentrazione di data center.

Quando potrebbe arrivare l’energia da fusione

La domanda che molti si pongono è semplice: quando diventerà realtà la fusione nucleare? Le previsioni più ottimistiche indicano i primi impianti dimostrativi nella seconda metà degli anni Venti, mentre le centrali commerciali potrebbero arrivare all’inizio del prossimo decennio.

Il 2030 è spesso indicato come un momento chiave. Non significa che l’energia da fusione sostituirà subito le altre fonti, ma potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della transizione energetica.

Se i progetti attuali manterranno le promesse, la fusione nucleare potrebbe finalmente passare dalla teoria alla rete elettrica. E a quel punto l’idea di un’energia pulita quasi inesauribile smetterà di sembrare fantascienza.