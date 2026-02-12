Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fusa e miagolii sono due suoni molto diversi per i gatti, soprattutto per i gatti domestici. Le fusa rappresentano un modo per chiarire l'identità dell'animale mentre i miagolii servono per comunicare

Un nuovo studio condotto da ricercatori del Museum für Naturkunde di Berlino e dell’Università di Napoli Federico II mette in evidenza alcuni aspetti inediti sulle fusa del gatto che possono rappresentare un modo per poter identificare l’animale, molto più dei miagolii, che tendono a cambiare radicalmente a seconda della situazione e rappresentano un vero e proprio mezzo di comunicazione.

Le fusa, infatti, possono essere considerate come un’impronta digitale vocale, restando costanti e permettendo di distinguere in modo chiaro un gatto da un altro, a differenza dei miagolii che cambiano, anche in modo significativo, in base al contesto, soprattutto per i gatti domestici abituati a interagire con gli umani.

Riconoscere il gatto dalle fusa

Lo studio ha utilizzato tecniche di riconoscimento vocale automatico e ha analizzato varie registrazioni dall’Archivio dei Suoni Animali del Museo di Storia Naturale di Berlino. L’indagine ha preso in considerazione anche le differenze tra gatti domestici e gatti selvatici, evidenziando come la domesticazione rappresenti un elemento in grado di aumentare in modo significativo la variabilità dei miagolii. Per quanto riguarda le fusa, invece, si tratta di una vera e propria costante, che può essere utilizzata anche per riconoscere l’identità di un gatto, distinguendolo da un altro.

Il primo autore dello studio, Danilo Russo, in una dichiarazione riportata da ScienceDaily, ha sottolineato: “Le persone prestano maggiore attenzione al miagolio perché i gatti usano queste vocalizzazioni principalmente verso di noi, ma una volta esaminata attentamente la struttura acustica, le fusa regolari e ritmiche si sono rivelate il segnale migliore per identificare i singoli gatti.”

I test effettuati hanno chiaramente evidenziato come i miagolii mostrino una variazione molto maggiore rispetto alle fusa che, invece, tendono a restare immutate, verificandosi in genere in situazioni rilassate e tranquille. I miagolii sono un metodo di comunicazione, spesso utilizzato dai gatti per “dialogare” con gli umani.

La comunicazione dei gatti

I risultati dello studio chiariscono che le fusa, suoni a bassa frequenza, risultano segnali di identità affidabili, soprattutto in contesti sociali ravvicinati. Per quanto riguarda i miagolii, invece, si tratta di suoni che permettono di esprimere necessità, bisogni ed emozioni, con variabili spesso significative da gatto a gatto e da contesto a contesto.

Questa distinzione è particolarmente accentuata nel gatto domestico che deve relazionarsi con esseri umani e con le loro “strane” abitudini, molto diverse da quelle dei gatti. Per questo motivo, un gatto abituato a vivere a contatto con gli umani utilizza il miagolio come strumento di comunicazione mentre le fusa si caratterizzano come un “indicatore costante di individualità“.